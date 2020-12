US-Rentenmarkt knüpft zur Eröffnung an Vortagesgewinne an

Nachfrage nach als sicher geltenden Staatspapieren stützt US-Anleihen

US-Staatsanleihen haben zu Handelsbeginn am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Im Gegensatz zum Montag hielten sich die Bewegungen aber diesmal in Grenzen, Börsianer verwiesen auf den abflauenden Handel vor den Weihnachtsfeiertagen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,09 Prozent auf 137,93 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,92 Prozent.

Weiterhin stützt die Sorge vor den Folgen der raschen Ausbreitung der neuen Coronavirus-Mutation in Großbritannien die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. Zuletzt hatten die meisten EU-Staaten entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien weitgehend einzuschränken. Auch der Warenverkehr ist derzeit gestört. Befürchtet wird aktuell zudem, dass Lockdown-Maßnahmen noch einmal verschärft werden könnten. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zum US-Verbrauchervertrauen den Markt bewegen.