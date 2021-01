US-Rohöllagerbestände stärker gefallen als erwartet

Vorräte sanken in der vergangenen Woche um 8 Millionen auf 485,5 Millionen Fass

In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Die Vorräte sanken um 8 Millionen Barrel auf 485,5 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang um 2,7 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände stiegen hingegen um 4,5 Millionen auf 241,1 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 6,4 Millionen auf 158,4 Millionen Barrel zu. Die Ölproduktion verharrte bei 11,0 Millionen Barrel pro Tag.