US-Rohölvorräte fielen überraschend

Für vorige Woche hatten Analysten leichten Anstieg erwartet

In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sanken um 0,8 Mio. Barrel auf 488,7 Mio. Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Mio. Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände legten um 2,2 Mio. auf 230,1 Mio. Barrel zu. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) fielen um 1,4 Mio. auf 142,6 Mio. Barrel. Die Ölproduktion stieg nach Angaben des Ministeriums um 0,1 Mio. auf 11,0 Mio. Barrel pro Tag.