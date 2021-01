US-Sängerin Halsey gab Schwangerschaft bekannt

"Überraschung"

Die US-amerikanische Sängerin Halsey (26, "You Should Be Sad", "Bad At Love") erwartet ein Kind. "Überraschung" schrieb die Sängerin am Mittwoch auf Instagram zu drei Fotos von sich, auf denen sie mit nacktem, runden Babybauch posiert.

Halsey verlinkte den Instagram-Account von Drehbuchautor Alev Aydin, der ein Foto seiner Partnerin mit Herz-Emojis in seiner eigenen Story veröffentlichte. Aydin schrieb zu Halseys Post: "Mein Herz ist so voll, ich liebe dich, Süße".

Die Sängerin war früher unter anderem mit Rapper G-Eazy zusammen, doch die Beziehung ging 2018 auseinander. In diesem Jahr hatte sich Halsey öffentlich für einen offeneren Umgang mit der Unterleibserkrankung Endometriose eingesetzt, an der sie selbst leidet. Endometriose kann unter anderem zu schweren, krampfartigen Schmerzen während der Periode und zu Unfruchtbarkeit führen.