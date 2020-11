US-Sängerin Perri trauert nach Totgeburt ihrer Tochter

"Letzte Nacht haben wir unser kleines Mädchen verloren"

Die US-Sängerin Christina Perri ("Jar of Hearts") hat ihre Tochter verloren. Wie die 34-Jährige am Mittwoch auf Instagram mitteilte, kam das Kind tot zur Welt. "Letzte Nacht haben wir unser kleines Mädchen verloren. Sie wurde totgeboren, nachdem sie so hart gekämpft hatte, es in unsere Welt zu schaffen", schrieb Perri. Auf dem dazugehörigen Foto halten zwei erwachsene Hände die kleine Hand des Mädchens.

Erst im Jänner hatte Perri in der elften Woche ihrer Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten. Mitte Juni teilte sie auf Instagram mit, wieder schwanger zu sein. Die Sängerin und ihr Mann, TV-Star Paul Costabile, haben bereits eine gemeinsame Tochter.