US-Sanktionen gegen hohen pro-iranischen Milizenanführer im Irak

Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran

Die USA haben Sanktionen gegen einen der höchsten Anführer der pro-iranischen Milizen im Irak erlassen. Falih al-Fajad stehe mit schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung, teilte das Finanzministerium in Washington am Freitag mit.

Bei Fajad handelt es sich um den Chef der sogenannten Volksmobilisierungskräfte im Irak. Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran. Al-Fajad sei an der gewaltsamen Unterdrückung friedlicher Proteste beteiligt gewesen. Die Milizen setzten bis heute ihre Mordkampagne gegen politische Aktivisten fort.

Die US-Armee hatte vor rund einem Jahr Irans Top-General Ghassem Soleimani und den hohen irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis bei einem Raketenangriff getötet. Dadurch verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und den schiitischen Milizen, die Vergeltung schworen. Washington macht die bewaffneten Gruppen für Raketenangriffe auf US-Truppen im Irak verantwortlich.

Al-Fajah forderte am vergangenen Sonntag am ersten Jahrestag des US-Angriffs den Abzug aller amerikanischen Truppen aus dem Irak. Diese unterstützen die irakische Armee im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staaat" (IS), die weiter aktiv ist.