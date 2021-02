US-Schauspielerin Zendaya sucht gesunden Abstand zu Social Media

Hat auf Instagram mehr als 86 Millionen Follower

Die US-amerikanische Schauspielerin Zendaya ("Spider-Man: Far From Home") will ein gesundes Verhältnis zu sozialen Medien pflegen. "Ich versuche, Social Media nur für das zu nutzen, was meinen Beruf betrifft, und poste nicht jede Minute, was ich gegessen habe. Diese Art von Zuspruch interessiert mich nicht", sagte die 24-Jährige im Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" (Dienstag). Auf Instagram hat sie mehr als 86 Millionen Follower.

"Das Risiko ist, den Sinn für die Realität zu verlieren und ich habe das Bedürfnis, mit dem in Kontakt zu bleiben, was mich umgibt", sagte die Schauspielerin, die mit vollem Namen Zendaya Maree Stoermer Coleman heißt. Das wahre Glück liege in den menschlichen Kontakten.

Zendaya spielte zuletzt im dieses Jahr erschienenen Beziehungsdrama "Malcolm & Marie" an der Seite von John David Washington, dem Sohn von Oscar-Preisträger Denzel Washington. Der Film wurde ins Angebot des Streaming-Dienstes Netflix aufgenommen. Zu sehen war sie auch in der Serie "Euphoria" des US-Bezahlsenders HBO und erhielt dafür 2020 den Emmy Award in der Kategorie beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie.