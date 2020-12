US-Senat wählte Christopher Waller in Fed-Führungszirkel

Auf Vorschlag von Trump

Der US-Senat hat den Weg für den Einzug von Christopher Waller in die Führung der amerikanischen Notenbank Fed freigemacht. Die Abgeordneten segneten am Donnerstag die vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump vorgeschlagene Personalie am Donnerstag ab.

Waller ist das fünfte Mitglied der Fed-Spitze, das von Trump nominiert worden war. Unklar ist allerdings, ob der designierte Top-Notenbanker seinen Amtseid schon vor der kommenden Fed-Sitzung in knapp zwei Wochen ablegen wird.

Trump hatte außerdem seine frühere Wirtschaftsberaterin Judy Sheldon für die Fed nominiert. Im vergangenen Monat konnte sie im Senat aber keine Mehrheit hinter sich bringen. Eine neue Abstimmung ist bisher nicht angesetzt worden.