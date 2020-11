US-Sonderbeauftragter für Kampf gegen den IS verlässt das Amt

Pompeo dankt Jeffrey für "herausragende" Arbeit

Nach der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump verlässt der Sonderbeauftragte seiner Regierung für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das Amt. Er danke James Jeffrey für seine "herausragende" Arbeit, teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag mit. Pompeo benannte den Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, Nathan Sales, zum Nachfolger.

Sales werde Jeffreys Aufgaben zusätzlich übernehmen, um die Bemühungen der internationalen Koalition gegen den IS für eine "dauerhafte Niederlage" der Terrormiliz in Syrien und dem Irak zu führen und zu koordinieren. Jeffrey kehre in den Ruhestand zurück.

Pompeo kündigte außerdem neue Sanktionen gegen Unternehmen, Parlamentsabgeordnete und Angehörige des Militärs in Syrien an. Zur Begründung teilte der Minister mit, die Betroffenen unterstützten den "unnötigen, brutalen Krieg" von Machthaber Bashar al-Assad gegen sein eigenes Volk.