US-Verbraucher halten sich weiter zurück

US-Konsumausgaben erstmals seit fast zwei Jahren rückläufig Die schlechten Nachrichten aus der US-Konjunktur reißen nicht ab. Erstmals seit zwei Jahren gingen im Juni in der konsumabhängigen Volkswirtschaft die Ausgaben der Verbraucher zurück. Die Amerikaner gaben 0,2 Prozent weniger aus, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte.