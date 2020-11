US-Verbündete in Alarmbereitschaft

Bundeswehr und Nato blicken mit Sorge auf die Truppenabzugspläne von Trump für Afghanistan (Von Isabelle Daniel und Marc Mudrak/AFP)

Rund zwei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit will der abgewählte US-Präsident Donald Trump offenbar eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen einlösen und US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Die Ankündigung sorgt auch in den Reihen von Trumps Republikanern für offene Kritik - und versetzt die Verbündeten in Alarmbereitschaft. NATO und deutsche Bundeswehr bereiten sich auf den Ernstfall vor - einen groß angelegten US-Abzug noch in diesem Jahr.

Nach Medienberichten will die scheidende Regierung von Trump die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan bis Mitte Jänner um weitere 2.000 auf dann nur noch 2.500 verringern. Im Oktober hatte Trump sogar angekündigt, er wolle alle verbliebenen US-Soldaten bis Weihnachten abziehen. Dies hatte für erhebliche Unruhe im Bündnis gesorgt, da die Einheiten der anderen NATO-Länder in Afghanistan auf die logistische und sicherheitstechnische Unterstützung der USA angewiesen sind.

Die Sorgen wurden größer, als Trump den seinen Abzugsplänen kritisch gegenüberstehenden Verteidigungsminister Mark Esper feuerte und durch Christopher Miller ersetzte. Dessen Chefberater ist der frühere Armee-Oberst und erklärte Abzugs-Befürworter Douglas Macgregor, der in einem viel beachteten Interview mit dem Sender Fox News gesagt hatte, es mache "keinen Unterschied", wann die USA aus Afghanistan abzögen. In dem Land werde sowieso "alles zerfallen".

Der republikanische Senator Rand Paul interpretierte die Ernennung Macgregors zum Pentagon-Berater als eindeutiges Bekenntnis Trumps zu einem vorzeitigen Abzug aus dem kriegszerrütteten Afghanistan, in dem immer noch fast täglich Anschläge verübt werden. "Diese und andere Personalentscheidungen im Pentagon dienen dazu, die richtigen Leute zu bekommen, die ihm (Trump) endlich helfen werden, unsere endlosen Kriege zu stoppen", twitterte er.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Dienstag eindringlich vor dem "sehr hohen Preis" eines "zu frühen oder unkoordinierten Abzugs" aus Afghanistan. Das Land drohe dann zu einer "Plattform für den internationalen Terrorismus" zu werden, erklärte er in Brüssel. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) könnte dort dann "das Terror-Kalifat wieder aufbauen, das sie in Syrien und im Irak verloren hat".

Auch in Deutschland blicken viele mit Sorge auf die Entwicklungen im Pentagon. "Mit Blick auf den weiteren Fortgang des Bundeswehreinsatzes sind wir auf alle Optionen vorbereitet", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. "Auch ein vollständiger Abzug bis Ende April 2021 ist eine nicht auszuschließende Option." Zur Vorbereitung einer womöglich anstehenden Rückverlegung der Bundeswehr seien bereits rund hundert weitere Soldatinnen und Soldaten im Bundeswehr-Stützpunkt bei Mazar-i-Sharif.

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) betonte am Dienstag in Hamburg mit Verweis auf das im Februar geschlossene Abkommen von Doha zwischen der US-Regierung und den radikalislamischen Taliban, die NATO-Truppenreduzierung in Afghanistan sei "an Bedingungen, an einen Friedensvertrag" geknüpft. Zugleich räumte sie "politische Unsicherheiten in Verbindung mit dem Transitionsprozess in den USA" ein.

Sollte es tatsächlich zu einem groß angelegten US-Truppenabzug noch in diesem Jahr kommen, müsste auch die Bundeswehr prüfen, ob und in welchem Umfang sie in Afghanistan bleiben könnte. Eine vorzeitige Rückverlegung der Soldaten dürfte noch kostspieliger und aufwendiger werden. Aktuell ist die Bundeswehr mit rund 1.230 Soldaten in dem Land. Oberste Priorität habe die "Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten vor Ort", betonte Kramp-Karrenbauer.

Auch im Verteidigungsministerium in Wien zeigte man sich zurückhaltend zu den kolportierten US-Abzugsplänen aus Afghanistan. "Wir beurteilen derzeit mit unseren internationalen Partnern die Lage", teilte Ministeriumssprecher Michael Bauer der APA am Dienstag auf eine Anfrage zu den möglichen Auswirkungen eines US-Abzugs auf das Bundesheer mit. Das Bundesheer hat derzeit 20 Soldaten im Rahmen der NATO-geführten Mission "Resolute Support" am Hindukusch im Einsatz.

Klar sei, dass die "nichtamerikanischen Truppen ohne die US-Soldaten nicht in Afghanistan bleiben könnten", sagte der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundeswehr und die Einheiten anderer NATO-Staaten seien allein nicht in der Lage, "bestimmte logistische und operative Funktionen" ohne die US-Armee auszuführen. Überdies habe die NATO stets betont, dass die Bündnis-Partner den Einsatz in Afghanistan gemeinsam begonnen hätten und daher auch der Abzug gemeinsam erfolgen werde.

Fraglich ist aus Ruttigs Sicht indes, ob der von Trump geplante Abzug so rasch überhaupt möglich ist: "Es geht ja nicht nur darum, die Soldaten einfach ins Flugzeug zu setzen und auszufliegen, sondern es gibt ja auch sehr viel Material, Einrichtungen und Stützpunkte, die abgebaut oder an die Afghanen übergeben werden müssen."