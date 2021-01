US-Verdacht: Putin glaubt an Gewinnbarkeit eines Atomkriegs

USA sehen wachsende Gefahr durch fehlende Rüstungskontrolle

Die USA sehen in den wachsenden nuklearen Rüstungsarsenalen von Russland und China eine immer größere Gefahr. "Es ist nicht die Zeit, naiv zu sein", warnte der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, am Dienstag zum Auftakt einer Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz.

Ein Großteil des russischen atomaren Arsenals unterliege keiner Vereinbarung zur Rüstungskontrolle mehr. Washington gehe davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und sein engster Kreis inzwischen glaubten, dass ein Atomkrieg gewonnen werden könne. Moskau betreibe über seine Vertragsverstöße in atomaren Fragen hinaus ein Programm zur Chemiewaffen-Herstellung, erklärte Billingslea.

Aus Sicht der USA hat auch die Aufrüstung Chinas neue Dimensionen angenommen. Selbst im Corona-Jahr 2020 habe Peking mehr als 250 ballistische Raketen getestet, so der US-Diplomat. Das Land verfüge inzwischen über 18 verschiedene Mittelstreckenraketen, die Atomsprengköpfe tragen könnten. "Wir sind Zeugen eines dramatischen Umschwungs in Chinas atomarer Haltung." Es sei höchste Zeit, dass auch China an Abrüstungsverhandlungen teilnehme.

Gerade die Staaten, die in der Vergangenheit großen Wert auf Abrüstungsverhandlungen gelegt hätten, übten wenig Druck auf China aus. "Wir sind an einer kritischen Weichenstellung", forderte Billingslea weitere Anstrengungen einer diesmal wirksamen multilateralen Rüstungskontrolle.

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte verschiedene Rüstungskontrollvereinbarungen auslaufen lassen, weil sich die USA von Russland hintergangen fühlen.