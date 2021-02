US-Verteidigungsminister: Gewaltniveau in Afghanistan ist zu hoch

Austin: Noch keine Entscheidung über Verbleib der US-Truppen

Die US-Regierung hat nach Angaben von Verteidigungsminister Lloyd Austin noch keine Entscheidung über den Verbleib der US-Truppen in Afghanistan getroffen. Austin sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz im Pentagon aber, dass das Gewaltniveau in dem Land derzeit "zu hoch" sei und mehr Fortschritte in den innerafghanischen Verhandlungen gemacht werden müssten.

Austin äußerte sich am Tag nach dem Abschluss eines NATO-Ministertreffens. Bei den Beratungen habe er den Alliierten versichert, dass die USA keinen übereilten oder ungeordneten Abzug aus Afghanistan vornehmen würden, der ihre Truppen oder den Ruf des Bündnisses gefährden könnte. "Es wird keine Überraschungen geben", versprach der Minister. Die USA wollten den Krieg in Afghanistan verantwortungsvoll und nachhaltig zu einem Ende bringen.

Die USA haben den militant-extremistischen Taliban in einem 2020 geschlossenen Abkommen in Aussicht gestellt, dass am 1. Mai alle NATO-Truppen aus Afghanistan abgezogen sind. Im Gegenzug sagten die Taliban unter anderem Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung zu.

Die neue Regierung in Washington prüft derzeit, ob die im Abkommen vereinbarten Verpflichtungen eingehalten werden. Austins Äußerungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass Washington den Taliban vorwirft, die Absprachen des Abkommens nicht eingehalten zu haben, und dann versuchen wird, einen Aufschub für das Datum des Truppenabzugs auszuhandeln.

Die NATO hatte die Entscheidung über das Ende ihres Ausbildungseinsatzes in Afghanistan am Donnerstag vertagt. Es besteht die Sorge, dass die Taliban trotz der angelaufenen Friedensgespräche nach einem vorschnellen Abzug oder einer starken Reduzierung der internationalen Truppen die Macht in dem Land an sich reißen könnten.