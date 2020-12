US-Verteidigungsminister in Afghanistan

Miller traf Ghani und "militärische Führungskräfte"

Vor dem Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan ist der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag zu einem vorweihnachtlichen Truppenbesuch in das Land gereist. Das Pentagon teilte in Washington mit, aus Sicherheitsgründen sei der Besuch nicht im Voraus angekündigt worden. Miller habe sich in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani getroffen, um über die US-Militärpräsenz in dem Land zu sprechen.

Der Pentagon-Chef sei außerdem an verschiedenen Orten mit "militärischen Führungskräften" zusammengekommen und habe Soldaten besucht, um ihnen für ihren Einsatz zu danken.

Die US-Regierung hatte im Februar ein Abkommen mit den Taliban geschlossen, das einen Rückzug aller ausländischen Streitkräfte aus Afghanistan bis Ende April 2021 in Aussicht stellt. Die Taliban verpflichteten sich im Gegenzug zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul und versprachen eine deutliche Minderung der Gewalt. Vor einem Monat ordnete der amtierende US-Präsident Donald Trump eine weitere Reduzierung der Truppen auf 2500 bis zum 15. Jänner an.