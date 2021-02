US-Währungshüter fängt Debatte um Anleihenkäufe wieder ein

Fed öffnet Geldschleusen - Anleihenkäufe um 600 Mrd. Dollar Die US-Notenbank öffnet wieder die Geldschleusen. Angesichts des kraftlosen Aufschwungs in den Vereinigten Staaten kündigte die Federal Reserve am Mittwoch den milliardenschweren Kauf von Staatsanleihen an. Konkret kündigte die Federal Reserve nach ihrer Sitzung an, für 600 Mrd. Dollar längerlaufende Anleihen zu kaufen. Die Aktion solle im zweiten Quartal 2011 abgeschlossen sein.