US-Wahl - Auszählung in Philadelphia könnte mehrere Tage dauern

Das Rennen um das Weiße Haus könnte sich weiter in die Länge ziehen. Die Auszählung in der Großstadt Philadelphia im Schlüsselstaat Pennsylvania könnte noch mehrere Tage dauern, teilte der Wahlleiter in Philadelphia am Freitagabend mit. In Philadelphia seien noch 40.000 Stimmen auszuzählen. Bisher wurden in Pennsylvania 96 Prozent der Stimmen ausgezählt. Biden liegt in dem US-Staat bei 49,5 Prozentpunkten, Amtsinhaber Trump bei 49,3 Prozentpunkten.

Laut Datenanbieter Edison Research vergrößerte sich Bidens Vorsprung auf 12.390 Stimmen. Sollte Biden in Pennsylvania siegen, hätte er die erforderlichen 270 Wahlmänner für einen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl.