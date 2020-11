US-Wahl - Biden baut Führung in Georgia aus

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich im umkämpften Staat Georgia vom republikanischen Amtsinhaber Donald Trump abgesetzt. Ein am späten Freitagnachmittag (Ortszeit) veröffentlichtes neues Zwischenergebnis sah Biden um 4.263 Stimmen in Führung. Zuvor hatte der Vorsprung nur rund 1.500 Stimmen betragen. Sollte sich dieser Trend bestätigen, würden die Chancen Trumps, durch eine Neuauszählung doch noch den Sieg zu erreichen, dramatisch sinken.

Experten wiesen darauf hin, dass bereits 99 Prozent der Stimmen ausgezählt sind und die noch auszuzählenden auf demokratische Hochburgen rund um die Metropole Atlanta entfallen. Dazu kommen noch einige Stimmen von im Ausland stationierten Militärangehörigen.

Der republikanische Wahlleiter in Georgia, Brad Raffensberger, hatte zuvor eine Neuauszählung in Aussicht gestellt. Zugleich betonte er mit Blick auf Betrugsvorwürfe Trumps, dass die Behörden "jede legale Stimme" zählen werden. Biden fehlt nach einem seit Mittwoch unveränderten Zwischenstand nur noch ein Staat auf den Sieg bei der Präsidentenwahl. In vier von fünf umkämpften Staaten liegt er in Führung.