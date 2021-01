US-Wahl - Biden setzt in seiner Regierung auf Erfahrung und Vielfalt

Parteiloser Justizminister Garland als Angebot an Republikaner - Ex-Gewerkschafter als Arbeitsminister - Erstes indigenes Regierungsmitglied

Der gewählte US-Präsident Joe Biden stellt vor seinem Amtsantritt am 20. Jänner weiter seine Regierungsmannschaft zusammen - und formt nach den Angaben seines Teams das "vielfältigste Kabinett" der Geschichte des Landes. Der US-Demokrat setzt auf Vertraute, erfahrene Mitarbeiter aus seiner Zeit als Vizepräsident von Barack Obama - und auf Vielfalt.

Mit dem früheren Vize-Außenminister Antony Blinken will Biden einen langjährigen Vertrauten und Pro-Europäer zum Außenminister machen. Der pensionierte Vier-Sterne-General Lloyd Austin soll als erster Afroamerikaner in der US-Geschichte Verteidigungsminister werden und mit der früheren Notenbankchefin Janet Yellen die erste Frau an die Spitze des mächtigen Finanzministeriums rücken. Ein Überblick über weitere Nominierte:

MINISTERIEN

- Handelsministerium

In den Verantwortungsbereich von Gina Raimondo als künftige Handelsministerin würden unter anderem die Handelsstreitigkeiten mit China und die Regulierung großer Internetkonzerne fallen. Die 49-Jährige hat sich seit 2015 als Gouverneurin des Ostküsten-Bundesstaats Rhode Island bewährt.

- Justizministerium

Mit Merrick Garland hat Biden einen erfahrenen Richter für das Justizministerium nominiert. Der 68-Jährige arbeitet bisher am Bundesberufungsgericht der USA in Washington und gehört keiner politischen Partei an. Ihm war 2016 von den Republikanern die Ernennung für den Obersten Gerichtshof der USA verwehrt worden.

- Arbeitsministerium

Bostons Bürgermeister Martin Walsh soll in der künftigen Regierung das Arbeitsministerium leiten. Der 53-Jährige wäre nach Angaben des Biden-Teams der erste frühere Gewerkschafter seit 50 Jahren, der den Posten übernimmt.

- Innenministerium

Deb Haaland soll die erste indigene Ministerin der US-Geschichte werden. Die 60-jährige Abgeordnete stammt aus dem südlichen Bundesstaat New Mexico und gehört dem Pueblo-Stamm Laguna an. Als Innenministerin wird Haaland für die Verwaltung von bundeseigenem Land und für Bodenschätze verantwortlich sein. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch Indianer-Reservate. Die 70.000 Beschäftigten des Innenministeriums kontrollieren Nationalparks sowie Öl- und Gas-Förderanlagen.

- Energieministerium

Ebenso wie Haaland wird auch die nominierte Energieministerin Jennifer Granholm eine wichtige Rolle in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik des künftigen Präsidenten Biden spielen. Die 61-jährige Ex-Gouverneurin wirbt schon seit langer Zeit für saubere Energien.

- Bildungsministerium

Neben dem in Kuba geborenen Alejandro Mayorkas als Heimatschutzminister und dem designierten Gesundheitsminister Xavier Becerra ist auch der Nominierte für das Bildungsministerium ein Latino. Mit dem aus Puerto Rico stammenden Miguel Cardona solle sich ein "erfahrener und hingebungsvoller Lehrer" künftig um den Bereich Bildung kümmern, erklärte Biden.

- Verkehrsministerium

Im Vorwahlkampf der Demokraten sorgte der bis dahin weitgehend unbekannte Pete Buttigieg für Furore - und war ein Rivale Bidens. Jetzt soll der erst 38-Jährige das Verkehrsministerium leiten. Der frühere Bürgermeister der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana, eine der großen Nachwuchshoffnungen der Demokratischen Partei, wäre der erste offen homosexuelle Minister der US-Geschichte.

WEITERE SPITZENPOSTEN

- Umweltbehörde EPA

Mit Michael Regan als künftigen Chef der Umweltbehörde EPA nominierte Biden einen Fachmann, der sich im Bundesstaat North Carolina einen gut Ruf erworben hat und auch nicht vor einem harten Vorgehen gegen große Konzerne zurückschreckte. Regan wird der zweite Schwarze an der Spitze der Behörde.

- Klimaschutz-Beauftragter

Der frühere Außenminister John Kerry wird Sonderbeauftragter des Präsidenten für den Klimaschutz - und als solcher Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats. Der 77-Jährige war zwischen 2013 und 2017 Obamas Außenminister und damit auch US-Chefdiplomat bei der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens 2015.

- Rat für Innenpolitik

Die frühere UNO-Botschafterin und Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice soll die Leitung des Rats für Innenpolitik übernehmen und damit eine der wichtigsten innenpolitischen Beraterinnen werden. Die 56-Jährige hatte eigentlich als aussichtsreiche Kandidatin auf das Amt der Außenministerin gegolten.