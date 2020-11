"Wie kann ich das taktvoll sagen?"

"Ich denke nur, offen gesagt, dass es beschämend ist." "Wie kann ich das taktvoll sagen? Ich denke, es wird dem Vermächtnis des Präsidenten nicht helfen." (Die Antwort des gewählten US-Präsidenten Joe Biden am Dienstag in Wilmington (Delaware) auf die Frage, was er zum fehlenden Eingeständnis einer Wahlniederlage durch den amtierenden Präsidenten Donald Trump sage)