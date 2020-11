US-Wahl - Bosnien-Beauftragter Inzko gratulierte Biden "aufrichtig"

Der internationale Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko hat Joe Biden "aufrichtig" zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gratuliert und ihm viel Erfolg bei seiner wichtigen Arbeit als Präsident der USA gewünscht." Der designierte US-Präsident habe "ein großartiges und langjähriges Verständnis für die Situation auf dem Balkan", ließ der österreichische Diplomat am Sonntag in einer Mitteilung wissen.

"Als Vizepräsident der Vereinigten Staaten und noch früher besuchte er die Region wiederholt und war aktiv an den Bemühungen der breiteren internationalen Gemeinschaft beteiligt, die euro-atlantischen Bestrebungen dieser Region zu unterstützen." So habe Biden kurz nach dem Ende des Bosnien-Kriegs den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton 1997 nach Sarajevo begleitet. Inzko war damals als Diplomat im Außenministerium mit dem Aufbau einer österreichischen Botschaft in Bosnien-Herzegowina beauftragt, die im November 1998 eröffnet wurde.

Als Vizepräsident sei Biden im Jahr 2009 in Sarajevo gewesen, erinnerte Inzko, der seit diesem Jahr auch das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina bekleidet. Dementsprechend verfüge das Team des Demokraten "über eine Reihe herausragender Experten, insbesondere auf dem Gebiet der Außenpolitik, und dort über Experten für den Balkan und für Bosnien und Herzegowina."