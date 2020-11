US-Wahl - Bulgariens Regierungschef gratulierte Biden und Harris

Bulgariens bürgerlicher Regierungschef Boiko Borissow hat Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris nach deren Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA gratuliert. "Ich möchte die Entschlossenheit der bulgarischen Regierung bestätigen, zur Vertiefung der Partnerschaft mit den USA und zur Stärkung der transatlantischen Zusammenarbeit zu arbeiten", schrieb Borissow auf Facebook.

Die Regierung des südöstlichen EU-Landes, das auch NATO-Mitglied ist, setzt auf eine "strategische Partnerschaft" mit den USA. So werden zusammen mit den USA in dem Balkanland Militärstützpunkte betrieben, wo regelmäßig auch US-Truppen trainieren. Bulgariens Staatsbürger brauchen allerdings noch immer ein Visum für Reisen in die USA.