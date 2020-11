US-Wahl - Corona-Krise machte Wahl zur Achterbahnfahrt

Erst führt ein Kandidat mit hohem Vorsprung, dann holt sein Gegenspieler groß auf - das gibt es selten bei Wahlen. Dass es bei der US-Präsidentenwahl gleich in mehreren Bundesstaaten dazu kam, hat viel damit zu tun, dass die Amerikaner ganz unterschiedlich mit der Corona-Pandemie umgehen.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump, der die Risiken konsequent herunterspielte, neigten eher dazu, am 3. November persönlich ins Wahllokal zu gehen. Wer sich aber angesichts der Corona-Krise aus Sorge vor einer Infektion im Wahllokal für die Briefwahl entschied, neigte eher zur vorsichtigen Einstellung des Herausforderers Joe Biden.

Insgesamt wurde diesmal die außergewöhnlich hohe Zahl von 65 Millionen Stimmen per Post abgeschickt, wie das "US Elections Project" ermittelt hat. Die Bundesstaaten, die in den USA die Wahlen in ihren Grenzen gestalten, beschlossen unterschiedliche Verfahren zum Umgang damit.

In Florida durften die eingegangenen Stimmzettel bereits vor dem Wahltag für die Auszählung vorbereitet werden. In Pennsylvania wurden dagegen die Umschläge erst am 3. November geöffnet - und nach den Stimmzetteln vom Wahltag ausgezählt.

Das führte dazu, dass Präsident Trump in Pennsylvania zunächst mit einem massiven Vorsprung von zeitweise rund 700.000 Stimmen in Vorsprung ging. Je weiter aber die per Briefwahl eingegangenen Stimmzettel der Demokraten ausgezählt wurden, desto stärker holte Biden auf. Zum Freitagmorgen (Ortszeit) schrumpfte Trumps Vorsprung auf rund 22.500 Stimmen - und Biden wurden gute Chancen zugerechnet, den Bundesstaat zu gewinnen.

Der Präsident behauptete vor diesem Hintergrund ohne Beleg, er werde mit Hilfe von Stimmzetteln dubioser Herkunft um den Wahlsieg betrogen.

Streit gibt es auch um die Regelung in Pennsylvania, dass per Post verschickte Stimmzettel, die binnen drei Tagen nach dem Wahltag am 3. November eintreffen, noch gezählt werden sollen.

Die Republikaner zogen bereits ein drittes Mal vor Gericht dagegen. Vor der Wahl war das Oberste Gericht der USA nicht dagegen eingeschritten. Drei konservative Richter zeigten sich zugleich aber offen dafür, die Frage nach dem Wahltag noch einmal zu behandeln.

Ein Haken ist, dass die Verlängerung von dem Obersten Gericht des Bundesstaates beschlossen wurde. Konservative Rechtsexperten brachten deshalb bereits das Argument vor, dass sich die Richter in Pennsylvania in das Verfahren zur Wahlgestaltung eingemischt hätten, was ihnen nicht zustehe. Es gab bisher keine Angaben dazu, wie viele der Stimmzettel nach dem Wahltag eingingen und zu Bidens Aufholjagd beitrugen.

Zusätzlich ruhte die Auszählung von rund 30.000 Stimmzetteln in Pennsylvania bis Freitag, weil sie zunächst noch geprüft werden sollten. Der Grund ist, dass ein Dienstleister den Wählern zunächst fehlerhafte Unterlagen und dann Ersatz geschickt hatte. Nun soll sichergestellt werden, dass niemand doppelt oder mit dem falschen Stimmzettel abstimmte.

Die Verlängerung war unter anderem beschlossen worden, weil die US-Post nach Ausgabenkürzungen in den vergangenen Monaten Briefe mit stärkeren Verzögerungen zustellte. Die Demokraten hatten bereits seit dem Sommer offen den Vorwurf geäußert, Postchef Louis DeJoy wolle die Wahl im Interesse von Trump sabotieren.

DeJoy sagte in Anhörungen im Kongress, die Sparmaßnahmen wie der Abbau von Briefsortiermaschinen seien angesichts der hohen Verluste der Post nötig gewesen, man werde aber die Millionen Briefe mit Wahlunterlagen problemlos umschlagen können.

In dieser Woche ordnete ein Richter in Washington aber in einem ungewöhnlichen Schritt Kontrollaktionen in Postverteilzentren an. Der Grund: Mehrere hunderttausend Briefe mit Stimmzetteln wurden zwar am Eingang der Standorte gescannt - scheinen sie aber nicht verlassen zu haben.

In North Carolina sollen sogar noch Briefwahlunterlagen gelten, die neun Tage nach dem Wahltermin ankommen. Außerdem geben einige Bundesstaaten Wählern noch die Möglichkeit, binnen einiger Tage fehlerhafte Stimmzettel auszubessern.