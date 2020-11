US-Wahl - "Das ist ein großartiger Tag für Amerika"

Solch eine ekstatische Stimmung hat man in New York City seit Beginn der Pandemie nicht gesehen. Die Menschen in der demokratischen Metropole sind in Scharen auf die Straßen gestürmt, nachdem US-Medien Joe Biden zum 46. Präsidenten gekürt hatten. "Dies ist ein großartiger Tag für Amerika", strahlte ein New Yorker auf dem Times Square, "der schlechteste Präsident unserer Geschichte ist weg."

Es war ein Tag auf den sich viele demokratische New Yorker in den letzten vier Jahren gefreut haben. Kurz nach 11:30 Uhr Ortszeit berichteten US-Medien vom Sieg des demokratischen Bewerbers Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl. Nur wenige Augenblicke später waren in verschiedenen Teilen von Donald Trumps Heimatstadt Jubel, Klatschen und Hupkonzerte zu hören. Einige Leute stürmten aus ihren Wohnungen und begannen auf der Straße zu tanzen, zusammen mit anderen, die gegen Töpfe und Pfannen klopften. Aus den Autoradios hörte man Bruce Springsteens "Born in the USA" und "There's a party in the USA" von Miley Cyrus. Es war buchstäblich eine Party, die sich auf die ganze Stadt ausbreitete.

Auch am weltberühmten Times Square hatte sich ein Meer von tausenden von Menschen an einem ungewöhnlich warmen Herbsttag versammelt, um "das Ende der Donald Trump-Ära" zu feiern, wie ein Jubelnder es formulierte. Trump ist ein gebürtiger New Yorker, der in der Immobilienbranche erfolgreich war, aber in den meisten Teilen der Stadt ist er relativ unbeliebt. "Ich bin begeistert", freute sich der New Yorker Robert Hoatson gegenüber der APA. Er stand inmitten der tosenden Menge. "Und ich bin stolz auf das amerikanische Volk, das Faschismus und Diktatur abgelehnt hat. Der französische Präsident hat es heute Morgen treffend formuliert: Willkommen zurück, Amerika."

"USA! USA! USA!" schrien die Leute. Erleichterung, Hoffnung und Euphorie zeichneten sich hinter den Masken in den Gesichtern der New Yorker ab, die amerikanische Fahnen schwenkten und sich in die Arme fielen. "Ich fühle mich überschwänglich und sehr hoffnungsvoll", sagte einer. "Ich bin hergekommen, um zu sagen, dass Sie kurz davor sind, Ihren Job zu verlieren, Donald Trump", sagte ein New Yorker namens Alex, der ein Schild hoch hielt auf dem stand: "You about to lose yo job, Trump" Und auch der berühmte Naked Cowboy kam, wie immer, nur mit einer Unterhose, einem Cowboyhut und einer Gitarre bekleidet: "Hail to Biden!"

Ein wenig weiter unten in Manhattan ist der Champagner auch im Washington Square Park geflossen. Tausende waren gekommen und warfen Konfetti in die Luft. Ein junges Mädchen streckte ihre Faust für Fotos in den Himmel. Ein Mann mit einer Joe Biden-Maske tat dasselbe. Eine Black Lives Matter-Gruppe war auch gekommen - was an die Proteste im Frühjahr erinnerte.

"Ich bin so stolz auf das amerikanische Volk, dass es die richtige Entscheidung getroffen hat. Darauf habe ich seit November 2016 gewartet. Nach vier Jahren kann ich endlich atmen", sagte ein junger Amerikaner und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich, so erleichtert war", sagte ein anderer namens Raúl, "ich werde ihm helfen, seine Sachen zu packen."

Die Feiern in der ganzen Stadt sandten eine klare Botschaft an den ehemaligen Reality-TV-Star: "Du bist gefeuert." Aber Donald Trump hat den Sieg von Joe Biden noch nicht anerkannt. "Er wird nicht klein beigeben", sagte Robert Hoatson während eine Menge "Fuck You!" von CeeLo Green um ihn herum sang. "Er ist zu sehr ein Narzisst, aber wenn der Oberste Gerichtshof etwas Komisches versucht, werden die Leute ihn niederreißen."