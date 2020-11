US-Wahl - Deutsche Wirtschaft setzt hohe Erwartungen in Biden

Die deutsche Wirtschaft verbindet große Hoffnungen mit der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten. "Die deutsche Industrie wünscht sich in den transatlantischen Beziehungen einen Neustart auf Augenhöhe", teilte BDI-Chef Dieter Kempf am Sonntag mit. "Wir erwarten von einem künftigen US-Präsidenten Joe Biden, dass er das riesige Potenzial ernst nimmt, welches im transatlantischen Markt steckt."

Der BDI forderte ein Industriegüterabkommen und eine stärkere Zusammenarbeit in Regulierungsfragen. Die USA sollten zudem ihre Blockadehaltung gegenüber der Welthandelsorganisation WTO aufgeben. "Der BDI hofft auf eine schnelle Verhandlungslösung im Streit um die Airbus- und Boeing-Subventionen", fügte Kempf hinzu. Die USA müssten endlich darauf verzichten, Zölle unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zu erheben oder anzudrohen.

Ähnlich äußerten sich der deutsche Maschinenbauverband VDMA und Deutschlands Chemieverband VCI. "Nach vier Jahren nationaler Abschottung und Schwächung der internationalen Ordnung ist es in vielerlei Hinsicht wünschenswert, dass die USA wieder auf eine konstruktive Strategie gerade in der Handels- und Klimapolitik einschwenken", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

VDMA-Präsident Karl Haeusgen sprach von einem "guten Tag für die transatlantischen Beziehungen". Mit Biden gebe es die Aussicht auf eine berechenbarere Politik. "Dennoch ist nicht alles Gold was glänzt. Denn der neue US-Präsident dürfte in Teilen die protektionistische Handelspolitik seines Vorgängers fortsetzen: Staatsaufträge sollen möglichst an amerikanische Firmen vergeben werden", kritisierte Haeusgen. Auch mit Blick auf China sei nicht mit Entspannung zu rechnen. Er hoffe auf die Abschaffung der gegenseitigen Strafzölle auf EU- und US-Produkte. Diese Hoffnung hatte auch der Transatlantik-Koordination der deutschen Bundesregierung, Peter Beyer, im Reuters-Interview geäußert.

Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten bringt nach Ansicht von Experten der Weltwirtschaft und in gewissem Umfang auch der deutschen Wirtschaft positive Impulse. Zu diesem Ergebnis ist eine Kurzstudie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gekommen. Den Hauptgrund für ihre Einschätzung sehen die Forscher in der Bereitschaft der neuen US-Regierung zu einem großangelegten neuen Konjunktur- und Investitionsprogramm. Dieses erhöhe die Chance auf eine rasche wirtschaftliche Erholung der USA nach der Corona-Krise, berichtete das IMK am Sonntag in Düsseldorf.

Der Machtwechsel in Washington dürfte Konsequenzen für drei zentrale Bereiche bringen, so das IMK: die US-Konjunktur, die amerikanische Handelspolitik und die nationale und internationale Klimapolitik der USA. "Es ist positiv, dass die Zeit oft brachial-erratischer Eskalationen in Handelsfragen nun vorbei sein dürfte und eine Präsidentschaft endet, die Steuersenkungen für Wohlhabende als wichtiges konjunkturpolitisches Instrument verkauft hat", urteilte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Die neue Administration plane außerdem bedeutende Investitionen sowie Maßnahmen, die für mehr Beschäftigung und eine höhere Kaufkraft auch von Mittelschichts- und ärmeren Haushalten sorgen.

Aus den US-Investitionsprogrammen rechnen die Forscher für die deutsche Wirtschaft lediglich mit einem moderaten Nachfrageeffekt. Auch die neue US-Administration dürfte darauf dringen, dass bei der öffentlichen Beschaffung vor allem US-Unternehmen zum Zuge kämen. "Zusätzliche Absatzchancen für deutsche Anbieter ergeben sich also vor allem dort, wo es wenige heimische Anbieter gibt", so das IMK.