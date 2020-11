US-Wahl - Deutscher Minister warnt vor zu hohen Erwartungen an Biden

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor übertriebenen Erwartungen an US-Wahlsieger Joe Biden gewarnt. Die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl seien mit der Wahl "nicht vom Tisch", sagte der CDU-Politiker am Samstag "Bild" Live. "Bestimmte Branchen in den USA haben durch die Strafzölle an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen, weil man die Preise künstlich erhöht hat. Damit wird sich auch Joe Biden nicht leichttun."