US-Wahl - Die zentralen Zitate nach der Entscheidung

Mehr als drei Tage hat es gedauert, seit Samstag ist es Gewissheit. Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Donald Trump hatte sich aber schon vorzeitig zum Gewinner erklärt und will einen Sieg Bidens nicht anerkennen. Wichtige Zitate im Überblick:

"Ich bin geehrt und demütig wegen des Vertrauens, das das amerikanische Volk mir und der gewählten Vizepräsidentin Harris entgegengebracht hat." - Joe Biden

"Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt nichts, was wir nicht tun können, wenn wir es zusammen tun." - Biden, der nach vorne schauen will

"Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als um Joe Biden und mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen." - Kamala Harris, die bald das erste Frau das Amt der Vizepräsidentin übernehmen wird

"Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Joe!" - Harris in einem auf Twitter veröffentlichtem Video, in dem sie mit Biden telefoniert

"Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist." - Trump will nicht aufgeben

"Wir alle wissen, warum Joe Biden sich voreilig fälschlicherweise als Sieger ausgibt und warum seine Medienverbündeten so sehr versuchen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt." - Trump

"Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft. Europa und die USA verbindet ein Wertesystem, für das wir gemeinsam einstehen." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

"Europa steht bereit." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen

"Die aktive Teilnahme der USA ist unverzichtbar, wenn wir die Klimakatastrophe noch abwenden wollen." - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne)

"Wir wollen den Nordatlantik wieder ein Stück kleiner machen. Die Vereinigten Staaten sind und bleiben unser wichtigster Partner, bei der Sicherung unseres westlichen Lebensmodells, beruhend auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit." - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP)

"Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen, weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus, auch in Deutschland." - Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

"Gott sei Dank hat die Demokratie gesiegt." - Bernie Sanders, US-Senator und Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten.

"Heute beginnt ein neuer Tag der Hoffnung für Amerika." - Nancy Pelosi (Demokratin), Vorsitzende des US-Repräsentantenhaus

"Amerika hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen." - Bill Clinton, demokratischer Präsident von 1993 bis 2001

"Jetzt ist die Zeit, tiefe Wunden zu heilen." - Jeb Bush, frühere Gouverneur von Florida Jeb Bush für die Republikaner

"Ihr Erfolg ist bahnbrechend und nicht nur für Ihre 'Chittis', sondern für alle indischen Amerikaner eine Sache von ungeheurem Stolz." - Indiens Premierminister Narendra Modi über Harris, die indische Wurzeln hat und bei ihrer Parteitags-Rede nach der Ernennung zur Kandidatin mit dem tamilischen Wort "Chittis" (Tanten) auf diese Wurzeln anspielte.

"'Madam Vice President' ist nicht mehr länger eine fiktive Figur." - US-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, die in der Serie "Veep" eine US-Vizepräsidentin gespielt hatte.

"Wir haben viel zu tun, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Lasst uns zusammenarbeiten!" - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

"Yes he can!" - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder