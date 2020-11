US-Wahl - Erste internationale Pressestimmen

Demokrat Joe Biden ist nach einem beispiellosen Wahlkrimi als Sieger der US-Präsidentenwahl ausgerufen worden. International fallen die ersten Pressestimmen dazu fast durchweg positiv aus.

"New York Times" (USA) über Biden: "Ein Traditionalist, der als er selbst antrat"

"Wall Street Journal" (USA): "Bidens Mandat zur Moderation"

"Neue Zürcher Zeitung" (Schweiz): "Joe Biden ist zuzutrauen, das Vertrauen wiederherzustellen"

"Blick" (Schweiz): "Hello, Mister President Biden"

"Guardian" (Großbritannien): "Die Katastrophe wurde abgewendet. Lasst uns alle auf- und tief durchatmen"

"Daily Mail" (Großbritannien): "Joe hat es über die Ziellinie geschafft"

"Le Monde" (Frankreich): "Der Sieg eines Überlebenden"

"El Mundo" (Spanien): "Joe Biden, ein Präsident, der für Tauwetter zwischen den USA und der Welt sorgen kann"

"Bild": "It's Joe Time".

"Zeit Online": "Die Befreiung"

"Süddeutsche Zeitung": "Gewonnen ist gewonnen, die US-Verfassung kennt da keine Grautöne."

"Der Spiegel": "Joe Bidens Reaktionen auf den Sieg hört sich beinahe altmodisch an. "Jetzt, da dieser Wahlkampf endet, ist es an der Zeit, Wut und harte Rhetorik hinter uns zu lassen und wieder als eine Nationen zusammenzufinden", erklärt der Demokrat am Samstag. Der Satz verrät die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, als noch nicht Hass und Zwietracht die amerikanische Politik bestimmt haben. Wird sie nun erfüllt?"

"taz": "The Winners are Kamala and Joe."

"Welt": "Der Sieg ist gewaltig, aber doch knapp. Joe Biden hat jetzt einen klaren Auftrag: einen Kurs der politischen Mitte zu fahren, möglichst ohne den linken Flügel der Demokratischen Partei zu verprellen. Und er hat die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben - durch Verzicht."