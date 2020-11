US-Wahl - EU-Kommission kommentiert Kooperation erst nach Amtsantritt

Die EU-Kommission will sich erst nach dem Amtsantritt des gewählten US-Präsidenten Joe Biden zur künftigen Zusammenarbeit mit den USA äußern. "Wir sollten einen Schritt nach dem anderen machen", sagte ein Sprecher der EU-Behörde in Brüssel am Montag. Die EU werde warten, bis der gewählte Präsident sein Amt antrete, bevor sie kommentiere, was dies für ihre Beziehung bedeute, hieß es.

Der Sprecher verwies auf das Statement der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, in dem sie Biden gratuliert und jene Bereiche, in denen sie auf eine enge Abstimmung mit den USA hoffe, genannt habe. Daran könne man ableiten, welche Themen die EU-Kommission als prioritär für die ersten Kontakten mit Biden und seinem Team halte.

Von der Leyen hatte am Samstag betont, dass die EU und die USA in der Vergangenheit eine beispiellose Partnerschaft aufgebaut hätten, die auf den gemeinsamen Werten Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, sozialer Gerechtigkeit und einer offenen Wirtschaft beruhe. "Während sich die Welt weiter verändert und sich neue Herausforderungen und Möglichkeiten auftun, wird unsere erneuerte Partnerschaft von besonderer Bedeutung sein", schrieb von der Leyen auf Twitter. Die EU-Kommission stehe bereit, um die Kooperation mit der neuen Regierung der USA und dem neugewählten Kongress zu intensivieren.