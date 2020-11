US-Wahl - Ex-Frau Ivana über Trump: "Er ist kein guter Verlierer"

"Also wird er kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen"

Die Ex-Frau von Donald Trump, Ivana Trump, hat dem amtierenden US-Präsidenten empfohlen, seine Wahlniederlage einzugestehen. "Er muss hingehen und sagen, dass er verloren hat. Aber er hasst es, ein Verlierer zu sein, da bin ich mir sicher", sagte die 71-Jährige dem Magazin "People". "Er ist kein guter Verlierer. Er mag es nicht, zu verlieren, also wird er kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen."

Ihrer Ansicht nach habe ihr Ex-Mann aber "keine andere Wahl" als die Niederlage einzugestehen, so Trump weiter. "Wenn er verliert, verliert er. Er hat viel Geld und Orte, wo er hingehen und wohnen und sein Leben genießen kann." Sie vermute, dass er nach Florida gehen werde. "Er wird nach Palm Beach gehen, Golf spielen und ein normales Leben leben. Das ist die beste Möglichkeit für ihn."

Grundsätzlich sei sie von der ganzen Angelegenheit genervt, sagte Trump. "Ich will einfach nur, dass die ganze Sache vorbei ist - egal wie es ausgeht. Mir ist es wirklich egal." Den drei gemeinsamen Kindern Eric, Donald Jr. und Ivanka gehe es "gut" - aber auch für diese hoffe sie, dass es bald vorbei sei mit der Zeit im Weißen Haus. "Ich möchte einfach, dass sie in der Lage sind, normale Leben zu leben - normale Leben. Nicht diese Washington-Leben mit allem Drumherum, einfach in New York, oder wo auch immer sie sein und einfach normale Leben leben werden."

Ihre Kinder hätten die Zeit mit ihrem Vater in Washington genossen, sagte Trump. "Aber jetzt ist es Gott sei Dank vorbei. Ich weiß nicht genau, was sie als nächstes machen werden." Die 1949 in der damaligen Tschechoslowakei geborene Unternehmerin, die auch als Model gearbeitet hat, war zwischen 1977 und 1992 mit Donald Trump verheiratet.