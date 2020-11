US-Wahl - Experte: Wien hat viel verspielt durch Annäherung an Trump

Österreich hat durch die Annäherung an die US-Regierung von Donald Trump in den letzten Jahren nach Meinung des Politikwissenschafters Heinz Gärtner "viel an außenpolitischem Spielraum verspielt" und damit "einen fliegenden Start" nach dem Präsidentenwechsel in der USA versäumt. Durch die einseitige Positionierung etwa im Nahen Osten oder dem Iran-Streit habe Wien die "Glaubwürdigkeit der Unabhängigkeit eingebüßt", so der Experte für internationale Politik gegenüber der APA.

"Österreich ist nicht mehr am Radar der Biden-Administration, wenn überhaupt, dann negativ", meinte der Wiener Universitätsprofessor. "Da ist sehr viel diplomatisches Geschirr zerschlagen worden." Österreich werde nun in Washington "in einem Topf mit Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn und Boris Johnson" gesehen. Die Neutralität Österreichs sei zwar vorhanden, aber in der Außenpolitik nicht mehr sichtbar, sagte der Außenpolitikexperte. "Wir haben eigentlich fast alles akzeptiert, was die Trump-Administration vorgegeben hat, ohne Alternativen denken und zu entwickeln", kritisierte er.

Konkret nannte der Politikwissenschaftler den Nahost-Konflikt. "Österreich hat den sogenannten Kushner-Plan sogar ziemlich vorbehaltlos unterstützt und ist sogar weiter gegangen ist als die Europäische Union." Dies habe zu einer weiteren Entfremdung mit den Palästinensern geführt, weil damit die Zweistaaten-Lösung faktisch aufgegeben wurde. Nun da Biden zu dieser Zwei-Staaten-Lösung zurückkehre, hätte sich Österreich angeboten als Vermittler oder als Gastgeber für Gespräche. "Aber Österreich hat da Glaubwürdigkeit eingebüßt, weil sie nicht beide Seiten gleich behandelt haben."

Ähnlich sei es mit dem Iran-Konflikt. Dass das Atomabkommen 2015 in Wien abgeschlossen worden, sei ein diplomatischer Erfolg gewesen, weil Österreich traditionell gute Beziehungen zum Iran hatte. Mittlerweile habe das Österreich das Atomabkommen, aus dem die USA unter Trump ausgestiegen sind, zwar nicht verworfen, aber auch nicht verteidigt, meint Gärtner. Außerdem beteilige sich Österreich nicht an dem von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegründeten Instex-Mechanismus, um den Handel zwischen Europa und dem Iran trotz US-Sanktionen weiter zu ermöglichen.

Nachdem Biden zum Atomabkommen zurückkehren und auch die Raketenfrage mit einbeziehen wolle, könnte es Verhandlungen zur regionale Rüstungskontrolle geben. Der Iran würde nun nach Ansicht des Politologen Österreich nicht mehr als Verhandlungsort akzeptieren. "Der Iran ist mittlerweile extrem misstrauisch geworden gegenüber Österreich", so Gärtner.

Der Politikwissenschafter kritisierte auch, dass Österreich sich zu viel mit Kritik an den US-Präsident Trump wegen dessen Abkehr vom Multilateralismus zurückgehalten habe. "Das einzige, wo Österreich aktiv war und auch die USA kritisiert hat, war das Pariser Klimaabkommen."

Wenn Biden nun wieder mehr auf die europäischen Verbündeten - vor allem die NATO-Länder - zugehen werde, dann müsse sich Österreich bemühen, "der US-Regierung klar zu machen, dass man neutral ist und dass das was Gutes ist. Unter Trump hat man das nie getan."

(Das Gespräch führte Judith Egger/APA)