US-Wahl - Experten sehen China als Priorität für EU-USA-Beziehungen

Experten sehen einen gemeinsamen Standpunkt gegenüber China als Priorität der künftigen Beziehungen zwischen der EU und den USA an. Darin stimmten der renommierte US-Journalist Steven Erlanger, der ehemalige EU-Botschafter in Washington David O'Sullivan und Janis Emmanouilidis vom European Policy Centre (EPC) am Freitag in einem Video-Pressegespräch anlässlich der US-Präsidentenwahl überein.

"Die EU und die USA müssen in jeder Hinsicht gegenüber China gemeinsam handeln", forderte Erlanger, Europakorrespondent der "New York Times" (NYT), und nannte Handel und Sicherheit als Beispiele. Emmanouilidis von der Brüsseler Denkfabrik EPC riet dazu, keine "Kämpfe der Vergangenheit" auszufechten, sondern auf die Gemeinsamkeiten zu fokussieren. Es gebe noch genug "harte Kekse", an denen zu arbeiten sei, meinte er.

"Die EU und die USA brauchen einander", ist Emmanouilidis überzeugt. Es wäre naiv seitens der EU, ohne die Vereinigten Staaten als "engen Verbündeten" in die Zukunft gehen zu wollen. Der Polit-Analyst erwartet sich "konkrete Ideen", um zu zeigen, dass die Kooperation im Interesse beider Seiten sei und einen Mehrwert auch für "normale Bürger" bringe.

O'Sullivan unterstrich zudem, dass das multilaterale System wiederbelebt werden müsste, zwar nicht mit den USA in der Führungsrolle, aber mit ihrer "gewohnten Stärke". Dies trifft für ihn auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu, die für ihn "vielleicht nicht die letzte Pandemie" sein wird. Insofern sei eine Präsidentschaft des Demokraten Bidens eine "gute Nachricht". Der ehemalige EU-Botschafter erwartet einen baldigen Wiedereintritt in das Pariser Klimaschutzabkommen, wie es der Trump-Herausforderer in einem Tweet anklingen habe lassen.

Unterschiedliche Ansichten gab es darüber, wie gut vorbereitet die EU auf die Neugestaltung der Beziehung zu den USA unter einem US-Präsidenten Biden ist. "Es gibt für uns in der EU viel zu tun", sagte O'Sullivan vor Bekanntwerden des Wahlausganges in den USA. Die EU müsse sich überlegen, welchen Preis sie zu zahlen bereit sei, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. "Wenn Deutschland und die EU-Minister noch nicht vorbereitet haben, was sie zu Biden sagen wollen, haben sie ihre Arbeit nicht erledigt", unterstrich "NYT"-Korrespondent Erlanger. Es gelte, proaktiv zu handeln.

Emmanouilidis zeigte sich optimistischer als O'Sullivan. Die generelle Haltung einer Biden-Regierung werde anders als jene der Trump-Administration sein. "Die neue Regierung wird bereit sein, zu kooperieren, die EU wird als zentraler Koalitionspartner gesehen", so der EU-Experte. Er nimmt ebenfalls seitens der EU ein hohes Niveau an Bereitschaft wahr. Erlanger wies darauf hin, dass manche osteuropäischen EU-Länder "nicht glücklich" darüber seien, dass Trump gehe. "Wir sollten nicht glauben, dass alle EU-Mitglieder derselben Ansicht wie Brüssel sind", erinnerte er.

Für den US-Journalisten beeinflusst die derzeitige Spaltung der USA als Nation auch die Außenpolitik. Die Polarisierung mache nicht mehr an den Grenzen halt, sagte Erlanger. Die US-Außenpolitik sei nicht mehr so konsistent wie früher. Was sich ihm zufolge nicht ändern wird, ist das gute Verhältnis der USA zu Großbritannien. Biden sei jedoch ein "Fan des Good Friday Agreement" (Karfreitagsabkommens) und werde nichts zulassen, was dieses gefährde, so Erlanger. Ansonsten bestehe "keine besondere Feindseligkeit" gegenüber dem britischen Premierminister Boris Johnson, obwohl der Demokrat im Gegensatz zu dem republikanischen Amtsinhaber nicht für ein Auseinanderbrechen der EU sei. Trump habe danach bei jedem hochrangigen Treffen mit Deutschland und Frankreichs gefragt.