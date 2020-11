US-Wahl - Georgia bestätigt Wahlsieg Bidens

12.587 Vorsprung - Trump kann Neuauszählung fordern

Zweieinhalb Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat der Staat Georgia den Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump offiziell bestätigt. Der republikanische Wahlleiter Brad Raffensperger teilte am Freitag in einer Aussendung mit, dass die Ergebnisse aus allen 159 Bezirken "richtig und korrekt" seien. Der unterlegene Kandidat habe nun zwei Tage Zeit, eine Neuauszählung zu fordern.

Biden kam laut dem Ergebnis auf 49,5 Prozent der Stimmen, um 0,25 Prozentpunkte mehr als Trump. Der Abstand beträgt 12.587 Stimmen. Weil der Abstand weniger als 0,5 Prozentpunkte beträgt, kann eine Neuauszählung verlangt werden. Biden ist der erste Demokrat seit dem Jahr 1992, der sich bei einer Präsidentenwahl in dem traditionell konservativen Südstaat durchgesetzt hat. Georgia stellt 16 der 538 Wahlleute. Prognosen von US-Medien zufolge kommt Biden in der Endabrechnung auf 306 Wahlleute, um 36 mehr als für den Sieg erforderlich. Am Montag endet im ebenfalls umkämpften Staat Michigan (ebenfalls 16 Wahlleute) die Frist zur Zertifizierung des Wahlergebnisses.

S E R V I C E: Ergebnis auf der Seite der Wahlbehörde von Georgia: https://results.enr.clarityelections.com/GA/105369/web.264614/#/summ ary