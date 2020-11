US-Wahl - Gericht weist Trump-Klage in Michigan zurück

"Falsch und unglaubwürdig"

Das Wahlkampfteam von Donald Trump hat in Michigan eine Klage im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl verloren. Ein Gericht des Bundesstaates wies am Freitag den Antrag zurück, die Zertifizierung des Ausgangs in dem Wahlbezirk um die Großstadt Detroit zu untersagen. "Die Interpretation der Ereignisse durch den Kläger ist falsch und unglaubwürdig", befand Richter Timothy Kenny. Das Wahlkampfteam hatte Wahlfälschung und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geltend gemacht.

Amtsinhaber Trump hat Datenanbietern und Medien zufolge die Wahl gegen Herausforderer Joe Biden verloren. Er hat eine Niederlage bisher nicht eingeräumt, sondern Klagen in mehreren Bundesstaaten eingereicht. Experten erwarten nicht, dass sie das Ergebnis ändern. Laut am Freitagnachmittag (Ortszeit) veröffentlichten Prognosen der großen US-Fernsehsender hat sich Biden in der Endabrechnung mit 306 zu 232 Wahlleuten gegen Trump durchgesetzt. Mit exakt diesem Ergebnis hatte der Republikaner vor vier Jahren die Demokratin Hillary Clinton besiegt.