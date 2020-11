US-Wahl in Zitaten - "Stoppt die Auszählung"

Der Ausgang der US-Wahl steht auch an Tag drei nach der Abstimmung auf Messers Schneide. Präsident Donald Trump hat sich vorzeitig zum Sieger erklärt und spricht angesichts der anhaltenden Auszählungen von massivem Wahlbetrug. Unterdessen holt Herausforderer Joe Biden in entscheidenden Bundesstaaten auf und steht kurz vor einem Sieg. Wichtige Zitate im Überblick (alle Zeitangaben MEZ):

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden:

"Wir haben keinen Zweifel, dass, sobald die Auszählung beendet ist, Senatorin Kamala Harris und ich zu den Gewinnern erklärt werden."

"Die Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal auch ein bisschen Geduld."

(Kurzes Statement am Donnerstag in Wilmington, Delaware)

"Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Ich bin nicht hier um zu sagen, dass wir gewonnen haben. Aber ich bin hier um zu berichten: Wenn alle Stimmen ausgezählt sind, glauben wir, dass wir die Gewinner sein werden."

"Um Fortschritte zu machen, müssen wir aufhören, unsere Gegner wie Feinde zu behandeln (...). Wir sind keine Feinde."

"Wir machen als Demokraten Wahlkampf. Aber ich werde als amerikanischer Präsident regieren."

(Statement am späten Mittwochabend in Wilmington, Delaware)

Biden-Sprecher Andrew Bates

"Die Regierung der Vereinigten Staaten ist durchaus in der Lage, Eindringlinge aus dem Weißen Haus zu eskortieren."

(Am Freitag zu Befürchtungen, dass Trump eine drohende Wahlniederlage nicht eingestehen könnte)

US-Präsident Donald Trump:

"Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen."

"Es wird eine Menge Klagen geben. Wir können nicht zulassen, dass eine Wahl auf diese Weise gestohlen wird."

(In der Nacht zum Freitag im Weißen Haus)

"Stoppt die Auszählung!"

(Tweet am Donnerstagnachmittag)

"Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen."

"Das ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Das ist eine Blamage für unser Land."

(Pressekonferenz im Weißen Haus am Mittwochmorgen)

"Gestern Abend habe ich in vielen Schlüsselstaaten oft solide geführt (...). Dann, einer nach dem anderen, begannen sie auf magische Weise zu verschwinden. Sehr merkwürdig."

(Tweet am Mittwochnachmittag, der später von Twitter mit einem Warnhinweis versehen wurde)

US-Vizepräsident Mike Pence:

"Ich stehe an der Seite von Präsident Donald Trump. Wir müssen jede LEGALE Stimme zählen."

(In der Nacht auf Freitag auf Twitter)

Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses:

"Das ist ein glücklicher Tag für unser Land, weil Joe Biden einer ist, der vereint"

"Der gewählte Präsident Biden hat ein starkes Mandat, um zu führen."

(Am Freitag bei einer Pressekonferenz)

Mitch McConnell, Mehrheitsführer der Republikaner im Senat:

"Wir wissen noch nicht, wer das Rennen um die Präsidentschaft gewonnen hat (...). Vor Gericht zu gehen, ist der Weg, wie wir Unsicherheiten auflösen."

(Am Mittwoch vor Journalisten)

Larry Hogan, republikanischer Gouverneur von Maryland:

"Es gibt keine Rechtfertigung für die Äußerungen des Präsidenten heute Abend, die unseren demokratischen Prozess untergraben."

(Tweet nach der Rede von Donald Trump in der Nacht zum Freitag)

Adam Kinzinger, republikanischer Kongressabgeordneter:

"Hören Sie auf, entlarvte Falschinformationen zu verbreiten... Das wird langsam verrückt."

(Tweet nach der Rede von Donald Trump in der Nacht zum Freitag)

Tom Wolf, demokratischer Gouverneur von Pennsylvania:

"Unsere Demokratie wird bei dieser Wahl getestet. Es ist ein Stresstest der Ideale, auf denen dieses Land gegründet wurde."

(Am Mittwoch in Harrisburg)

Präsidentensohn Donald Trump Jr.

"Das Beste für die Zukunft Amerikas ist, wenn Donald Trump wegen dieser Wahl in den totalen Krieg zieht (...). Es ist an der Zeit, dieses Chaos aufzuräumen und nicht mehr wie eine Bananenrepublik auszusehen!"

(Am späten Donnerstagabend auf Twitter)

Präsidentennichte Mary Trump

"So sieht es aus, wenn ein Verlierer verliert."

(In der Nacht auf Freitag auf Twitter)

Greta Thunberg, Klimaaktivistin

"So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!"

(Als Antwort auf eine Forderung Trumps auf Twitter, die Stimmenauszählung zu stoppen. Trump hatte im vergangenen Dezember einen fast wortgleichen Tweet über Thunberg abgesetzt.)

CNN-Anchor Anderson Cooper

"Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, das ist die mächtigste Person der Welt. Und wir sehen ihn wie eine fette Schildkröte, die in der heißen Sonne auf dem Rücken liegt und um sich schlägt, weil er realisiert, dass seine Zeit vorbei ist. Aber er hat es nicht akzeptiert, und jetzt will er alle mit in den Abgrund reißen, inklusive dieses Land."

(Kommentar zu den Betrugsvorwürfen von Trump)

MSNBC-Moderator Brian Williams

"Hier sind wir wieder in der ungewöhnlichen Situation, den Präsident der Vereinigten Staaten nicht nur zu unterbrechen, sondern den Präsidenten der Vereinigten Staaten auch zu korrigieren"

(Während einer Rede Trumps in der Nacht zum Freitag, deren Übertragung von dem Sender nach rund 40 Sekunden unterbrochen wurde)

Michael Link, Leiter der OSZE-Wahlbeobachter-Mission:

"Trumps Manipulationsvorwürfe sind haltlos."

(In der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag))

Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres:

"Wir beobachten das hier alle selbstverständlich genau (...) Der Prozess ist im Gang."

(Am Mittwoch vor Journalisten in New York)