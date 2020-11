US-Wahl - Indiens Premier Modi beglückwünschte Harris

Indiens Premierminister Narendra Modi hat der indischstämmigen Kamala Harris zum Wahlerfolg in den USA gratuliert. Der Erfolg der designierten Vizepräsidentin von Joe Biden sei "bahnbrechend", so Modi. "Ich bin zuversichtlich, dass die lebhaften Beziehungen zwischen Indien und den USA mit Ihrer Unterstützung und Führung noch stärker werden." Die Mutter von Harris kam aus Indien in die USA. Sie verließ das asiatische Land nur wenige Jahre vor der Geburt ihrer Tochter 1964.