US-Wahl - Internationale Pressestimmen zum Ausgang des Votums

"NZZ": Republikaner brauchen Trump noch - "de Volkskrant: Republikaner eilen Trump zu Hilfe - "Dagens Nyheter": Trump ist der weltschlechteste Verlierer

Internationale Tageszeitungen kommentieren am Donnerstag den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Wahl und die Reaktion der Republikaner wie folgt:

"Neue Zürcher Zeitung":

"Es gibt im Wesentlichen zwei Erklärungen für die Strategie der Republikaner, die Trump gegenwärtig nicht im Regen stehen lassen wollen. Die eine ist, dass sie ihn für die beiden Stichwahlen für den Senat brauchen, die Anfang Januar in Georgia stattfinden werden und die über die Machtbalance in Washington entscheiden werden. Trumps unbestrittene Fähigkeit, seine Anhänger und Wähler an die Urnen zu bringen, gilt als Schlüssel für einen Erfolg im "Peach State", und niemand will ihn verprellen.

Die zweite Erklärung ist bedeutend düsterer in ihren Konsequenzen. Sie stützt sich auf die Tatsache, dass die Gliedstaaten die Wahlresultate zertifizieren müssen, bevor die Mitglieder des Electoral College im Dezember die wirkliche Wahl des Präsidenten durchführen. Wenn diese Zertifizierung nicht stattfindet, etwa weil Gerichte sie verbieten, müssen andere politische Instanzen die Elektoren bestimmen. Dies könnten Gliedstaatenparlamente mit republikanischen Mehrheiten sein. Das würde bedeuten, dass die Volkswahl des Präsidenten faktisch annulliert würde. Ob sich Gerichte dafür hergeben würden, ist eine andere Frage."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Schon lange vor der Wahl war klar, dass Donald Trump eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren würde. (...) Fraglich war nur: Wie reagieren die anderen Spieler? Auf sich allein gestellt wäre Trump einfach nur ein Verlierer gewesen. Aber sein Wahlkampfteam glaubte weiter an ihn, führende Republikaner unterstützten ihn noch immer, die Fox News Quotenkanonen kamen ihm zu Hilfe, und in dieser Woche scheinen sogar zwei Anhänger seiner Regierung, Justizminister Bill Barr und Außenminister Mike Pompeo, bei einem Neustart helfen zu wollen. (...) Wer als Politiker die Macht über Prinzipien stellt (wie Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell), kann nur denen gegenüber loyal sein, die diese Macht möglich machen."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Trumps Weigerung, seine Niederlage anzuerkennen, ist äußerst pathetisch. Der Mann, der versprochen hat, die Amerikaner würden vor lauter Siegen müde werden während seiner Präsidentschaft, erweist sich als der schlechteste Verlierer der Welt. Das, was in den USA vor sich geht, ist aber auf anderer Ebene nicht nur skandalös, sondern verhängnisvoll für die Demokratie. Und Trump ist nicht der einzige Schädling - er bekommt gute Hilfe von seiner Republikanischen Partei. Wenn Außenminister Mike Pompeo sagt, es werde "einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben", dann ist das nicht der übliche Sarkasmus, sondern autoritär verwurzelter - und sehr gefährlicher - Zynismus. Amerika ist unter Trumps Zeit nicht großartig geworden, sondern nur verlogen."

"Financial Times" (London):

"Grundlage jeder stabilen Demokratie ist der reibungslose Machtwechsel. Indem Donald Trump die mehr als 200-jährige Tradition Amerikas mit Füßen tritt, bringt er das System in Gefahr.

Die Frage ist, warum? Denkbar ist, dass Trump versucht, mehr Spenden zu bekommen, um seine Wahlkampfschulden begleichen zu können. Mehr als die Hälfte der Spenden, die seine Kampagne für Wahlkampfklagen sammelt, kann laut dem Kleingedrucktem in die Tilgung "allgemeiner Wahlschulden" fließen. Es ist auch möglich, dass führende Republikaner Trumps Scharade mitspielen, um die Begeisterung der Basis für die Stichwahl am 5. Jänner in Georgia anzukurbeln, die darüber entscheiden wird, welche Partei den US-Senat kontrolliert. (...)

Selbst die harmlosesten Erklärungen für Trumps Vorgehen sind zutiefst beunruhigend. Indem er diese Wahl als gestohlen brandmarkt, vergiftet er den Brunnen für Biden. Im Interesse aller Amerikaner sollte Trump so schnell wie möglich nachgeben."

"De Standard" (Brüssel):

"Es wird schwer, noch lange die unheilvolle Frage zu vermeiden, ob die amerikanische Demokratie die Trump-Ära ungeschoren überstehen wird. Was in den ersten Stunden wie eine impulsive und pathetische Reaktion von Donald Trump aussah, weil er charakterlich unfähig zu sein scheint, eine Niederlage einzugestehen, ufert zehn Tage später in eine hartnäckige Strategie aus, den Willen der Wähler zu ignorieren. (...) Wer den perfekten Rahmen für eine populistische Revolte skizzieren muss, kommt diesem Szenario nahe. Wie CNN berichtet, geben die republikanischen Führer offen zu, dass Biden die Wahl unumstößlich gewonnen hat. Aber sie lassen Trump noch eine Zeit lang gewähren, es wird schon gut gehen. Sie haben sich bereits vorher schwer in ihm geirrt. Er hat ihre Wähler in Besitz. Schon jetzt steht fest, dass der Populismus bei dieser Wahl noch lange nicht besiegt ist."

"El Mundo" (Madrid):

"Die ganze Welt hatte am Samstag mit Erleichterung den Wahlsieg von Joe Biden, des designierten Präsidenten der USA, begrüßt. Und doch erlebt die erste Demokratie des Planeten derzeit eine mehr als heikle politische Situation, denn (der amtierende Präsident Donald) Trump weigert sich nicht nur weiterhin, seine Niederlage zu akzeptieren. Was noch schwerwiegender ist: Er verfolgt eine offensive Strategie, um die Amtsausübung des Demokraten ab dem 20. Jänner zu torpedieren."