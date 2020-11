US-Wahl - Internationale Pressestimmen zur Lage in den USA

"The Independent": Londons Verhandlungsposition ist geschwächt - "Libération": Trump beschädigt Demokratie - "Wall Street Journal": Problem der Demokraten ist Politik

Internationale Tageszeitungen kommentieren die Weigerung Donald Trumps den Wahlsieg Joe Bidens bei den US-Wahlen anzuerkennen und die möglichen Folgen am Montag wie folgt:

"Independent" (London):

"Mit Joe Biden als gewähltem US-Präsidenten ist die - sowieso wirklichkeitsfremde - Idee gestorben, dass eine wirtschaftliche Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten den Verlust des europäischen Binnenmarktes aufwiegen könnte. Großbritannien kann seine besondere Beziehung (zu den USA) nicht länger nutzen, um die EU zu einem Deal zu drängen. Der künftige US-Präsident hat eindeutig klargestellt, dass er größten Wert auf das Karfreitagsabkommen und die Bestimmungen zu Irland im Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der EU legt. Das hat Londons Verhandlungsposition geschwächt. (...)

(Premier) Boris Johnsons beste Option scheint darin zu bestehen, zu nehmen, was immer er kriegen kann, beim Rest nachzugeben, zu unterschreiben, einen Sieg zu verkünden und dann weiterzumachen. Das ist genau das, was er vor einem Jahr mit dem Austrittsabkommen gemacht hat."

"Libération" (Paris):

"Je mehr Tage vergehen, desto mehr kommt Donald Trumps (...) kindliche Seite zum Vorschein. (...) Schmollend gab er am vergangenen Freitag fast seine Niederlage zu, (...)wutentbrannt verschickte er am Sonntag eilig Tweets, in denen er in Großbuchstaben erneut behauptete, die Wahl sei gefälscht worden (...).

Und genau in solchen Momenten erkennt man das Ausmaß der Schäden, die dieser Mann der amerikanischen Demokratie, ja der weltweiten Demokratie (...) zugefügt hat. (...) Es gibt immer noch fast 73 Millionen Amerikaner, die von dem siegreichen Trump, der seine Allmacht in Szene setzte, begeistert sind. Aber werden sie es noch immer sein, wenn sich in einigen Wochen die Vernunft durchgesetzt hat? Zumindest waren es am Samstag weit weniger als erwartet, die ihre Unterstützung kundtaten."

"Wall Street Journal" (Washington):

"Die Demokraten verloren am 3. November beinahe ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, und ihre Schuldzuweisungen nach der Wahl zeigen den Grund dafür. Sie denken, dass ihr Problem die Verpackung und nicht ihre Politik war. (...) Das Problem ist nicht die Botschaft der Demokraten; es ist die Realität ihres Programms. Sie können ihre Politik verschleiern, indem sie sie nicht als "sozialistisch" bezeichnen, aber die Wähler werden trotzdem irgendwann herausfinden, was diese Politik in der Praxis bedeutet. Sie wissen, dass der Green New Deal teurere Energie und ein Ende des Fracking bedeutet. Sie wissen, dass Frau Pelosi (- die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses -) sogar Herrn Trumps Angebot von 1,8 Billionen Dollar an Covid-Hilfen als zu wenig abgelehnt hat. (...) Kein Wunder, dass sie mehr Republikaner in das Repräsentantenhaus und den Senat gewählt haben, um dieser Politik Einhalt zu gebieten. Wenn die Demokraten diese Lektion ignorieren sollten, müssen sie sich auf weitere Verluste (bei der Wahl) im Jahr 2022 einrichten."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Der Sieg von Kamala Harris steht für große Hoffnung für Frauen in den USA, aber auch für die des ganzen Planeten. Amerikanische Frauen waren entscheidend für ihren Sieg, neben Biden, und dies steht für den Höhepunkt einer Mobilisierung des weiblichen Bewusstseins. Er weckte auch die MeToo-Bewegung auf. Es gelang, Männer zu verurteilen, die Frauen sexuell genötigt hatten und immer unbestraft blieben. Er hat Frauen gezeigt, dass man daran glauben kann, tiefgreifende Ungerechtigkeiten zu besiegen (...). Es hat dazu geführt, dass viele Firmen die Zusammensetzung ihres Managements überdachten.

Harris präsentiert sich als Beschützerin der Einheit des Landes gegen die Pandemie und soziale Ungleichheiten, als Amerikanerin mit indigenen und jamaikanischen Wurzeln. In ihrer Stärke spiegelt sich eine große Mehrheit amerikanischer Frauen wider. Ihr weißes Kleid zu Ehren der Frauenrechtlerinnen (Suffragetten) und ihr Mahnen, dass sie nicht die Letzte sein wird, ist eine starke Botschaft für Frauen auf der ganzen Welt (...). Es zeigt, dass wir es schaffen können. (...) Wir erleben eine gewaltige Krise, mit einer Pandemie, die die Krise sozial und wirtschaftlich flankiert. Und diese zweite Welle ist vielleicht noch schlimmer als die erste (...)."