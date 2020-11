US-Wahl - Irland feiert Sieg seines Abkömmlings Joe Biden

Ein Land hat die Ausrufung Joe Bidens zum 46. Präsident der Vereinigten Staaten besonders gefeiert: Irland. "Wir sind mehr als begeistert", sagte Bidens Cousine dritten Grades, Laurita Blewitt, am Samstag kurz nach der Verkündung des Wahlsiegs. "Irland ist stolz auf die Wahl von Joe Biden", gratulierte auch Ministerpräsident Micheal Martin als einer der ersten ausländischen Regierungschefs dem künftigen US-Präsidenten, dessen Vorfahren zu Teilen aus dem EU-Staat kommen.

"Wir hatten in den letzten Tagen volles Vertrauen", kommentierte die 37-jährige Blewitt den Wahlsieg Bidens in Ballina, an der Westküste Irlands, wo bereits ein riesiges Wandbild mit dem 77-Jährigen das Stadtbild schmückt. Auch die anderen Verwandten seien "aufgeregt", sagte sie AFP am Telefon. Es sei schön, "von weitem Teil der Feierlichkeiten" in den USA zu sein.

"Dies ist ein ganz besonderer Tag für die Menschen in der Grafschaft Louth und in der Grafschaft Mayo, die den gewählten Präsidenten Biden zu den Ihren zählen", betonte auch Regierungschef Martin in seiner Erklärung.

Die Ahnenforscherin Megan Smolenyak beschreibt Bidens Abstammung als "etwa zu fünf Achtel irisch". Bidens Ur-Ur-Ur-Großvater Edward Blewitt verließ demnach die Stadt Ballina in der Grafschaft Louth 1851 in Richtung New York - als Teil der Diaspora auf der Flucht vor den Hungersnöten und der bitteren Armut in Irland.

Politisch zählt Irland auf Bidens Unterstützung - auch bei den Herausforderungen, die der Brexit für das EU-Land bereithält. "Joe Biden war immer ein treuer Freund und Unterstützer Irlands, auch des Wohlstands, der Stabilität und der Chancen, die das Karfreitagsabkommen für Nordirland ermöglicht, dem er seine anhaltende, unerschütterliche Unterstützung zugesagt hat", erklärte Martin.

Und auch Biden fand in der Vergangenheit rührende Worte für die Heimat seiner Vorfahren: Wenn er sterbe, werde "der Nordosten Pennsylvanias auf meinem Herzen geschrieben stehen. Aber Irland auf meiner Seele".

Im westirischen Ort Ballina, in dem Bidens Ururgroßvater Patrick Blewitt 1832 zur Welt kam, feierten Bewohner trotz coronabedingt geschlossener Pubs den Wahlsieg. Menschen sangen und jubelten vor einem vor einigen Wochen auf dem Marktplatz errichteten Wandgemälde Bidens, wie Aufnahmen des staatlichen Senders RTE zeigten.

Der 77-Jährige hat häufig öffentlich über seine irischen Wurzeln gesprochen. Als Vizepräsident unter Barack Obama besuchte Biden Ballina 2016 und traf dort eine Reihe von entfernten Verwandten.