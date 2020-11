US-Wahl - Janša: Weiter "freundschaftliche Beziehungen zu Washington"

"Die USA sind ein strategischer Partner Sloweniens, das auch in Zukunft enge freundschaftliche Beziehungen zu Washington aufbauen wird". Das erklärte Sloweniens Premierminister Janez Janša am Sonntag laut Nachrichtenagentur STA in seinem neuesten Tweet im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen - einen Tag nachdem der Demokrat Joe Biden von Medien zum Sieger erklärt worden war.

"Die USA sind unser strategischer Partner. Alle von mir geleiteten @govSlovenia haben enge, freundschaftliche Beziehungen zu den USA aufgebaut. Egal, von welcher Partei, der US-Präsident stammt. In Zukunft wird sich nichts ändern", hieß es in dem Tweet.

Janša hat in den vergangen Tagen im In- und Ausland für Unverständnis gesorgt, weil er gesagt hat, es sei "ziemlich klar", dass der amtierende Präsident Donald Trump gewonnen hat. Sein Tweet war zu einer Zeit gekommen, als viele Stimmen noch nicht gezählt waren und mehrere Schlüsselstaaten den Gewinner noch nicht bekannt gegeben hatten.

Biden erhielt bereits Glückwünsche von führenden Politikern der Welt, darunter der STA zufolge auch von Sloweniens Präsidenten Borut Pahor und mehreren Chefs von Koalitions- und Oppositionsparteien. Janša blieb diesbezüglich vorerst noch zurückhaltend.