US-Wahl - Jill Biden: Er wird Präsident aller unserer Familien sein

Die Frau des gewählten US-Präsidenten Joe Biden hat den Amerikanern versprochen, dass ihr Mann sich für alle Familien im Land einsetzen werde. Jill Biden veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Twitter, das sie und ihren Mann in einem Wohnzimmer zeigt. Biden trägt eine Schirmmütze mit der Aufschrift "We just did" (etwa: Wir haben es geschafft.). Die beiden halten ein Schild in die Kamera, auf dem geschrieben steht: "Dr. & Vize-Präsident Biden leben hier."

Das nun überflüssige Wort "Vize" verdeckt die 69-jährige Jill Biden mit ihrer Hand. Biden war unter Barack Obama acht Jahre lang Vize-Präsident der Vereinigten Staaten. Am Samstag war er von US-Medien zum Gewinner der Wahl gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump erklärt worden. Biden sei mit seiner Familie zu Hause gewesen, als er von der Nachricht erfahren habe, berichtete der TV-Sender ABC News unter Berufung auf einen Mitarbeiter Bidens.