US-Wahl - Jüdischer Weltkongress gratuliert Biden zum Sieg

WJC-Präsident Lauder würdigt den künftigen Präsidenten: "Er stellt Diplomatie, Kooperation und Gerechtigkeit an die erste Stelle und führt mit Geduld und Anstand"

Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Biden sei seit langem dafür bekannt, "ein Freund der jüdischen Gemeinschaft, Israels sowie von Holocaust-Überlebenden und deren Familien" zu sein, sagte Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), laut Mitteilung in New York. "Er stellt Diplomatie, Kooperation und Gerechtigkeit an erste Stelle und führt mit Geduld und Anstand."

Der WJC, der sich als Vertretung der nicht in Israel lebenden Juden sieht, freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung. Biden war 2016 - einen Tag nach dem Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Donald Trump - mit dem Theodor-Herzl-Preis für "sein Engagement für eine sicherere und tolerantere Welt" ausgezeichnet worden. In seiner Dankesrede betonte Biden damals seine engen Verbindungen zu Israel - und zu dessen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. "Als mein Sohn Beau gestorben ist, war Bibi der erste, der mich anrief. Wir sprachen lange, dann rief er wieder an, dann wieder und dann wieder." In der Nacht auf Dienstag soll der diesjährige Theodor-Herzl-Preis an UNO-Generalsekretär António Guterres verliehen werden.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Harris waren am Samstag von zahlreichen US-Medien auf Basis von Erhebungen und Prognosen zu den Siegern bei der US-Präsidentschaftswahl erklärt worden. Der amtierende republikanische Präsident Donald Trump wollte Bidens Sieg allerdings zunächst nicht anerkennen.