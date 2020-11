US-Wahl - Katholische US-Bischöfe gratulieren Biden

Die US-Bischofskonferenz hat Joe Biden zur gewonnenen Präsidentschaftswahl gratuliert. Biden werde nach John F. Kennedy (1961-63) der zweite Katholik im Amt des US-Präsidenten sein, erklärte der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz, Erzbischof Jose H. Gomez, am Samstagabend. "Wir gratulieren auch Senatorin Kamala D. Harris aus Kalifornien, die als erste Frau überhaupt zur Vizepräsidentin gewählt wurde", so der Erzbischof von Los Angeles laut Kathpress.

Nachdem das amerikanische Volk entschieden habe, sei es an der Zeit, dass die politischen Führer im Geiste der nationalen Einheit zusammenkommen und sich zum Dialog und zum Kompromiss für das Gemeinwohl verpflichten. "Ich glaube, dass Katholiken in diesem Moment der amerikanischen Geschichte eine besondere Pflicht haben, Friedensstifter zu sein, Brüderlichkeit und gegenseitiges Vertrauen zu fördern und für einen erneuerten Geist des wahren Patriotismus in unserem Land zu beten", erklärte Gomez.

"Demokratie erfordert, dass wir uns alle als Menschen mit Tugend und Selbstdisziplin verhalten. Es erfordert, dass wir die freie Meinungsäußerung respektieren und einander mit Nächstenliebe und Höflichkeit begegnen, auch wenn wir uns in unseren Debatten über Fragen des Rechts und der öffentlichen Ordnung möglicherweise nicht einig sind", unterstreichen die Bischöfe.