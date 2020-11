US-Wahl - Kirchliche Reaktionen von Euphorie bis Frust

Nach Sieg von Joe Biden zahlreiche Aufrufe zu Frieden und Einheit im Land - Jeweilige Beurteilung des Wahlausgangs von Akzent auf Sozialthemen oder Abtreibungsfrage bestimmt

Die Reaktionen aus den Kirchen der USA auf die Präsidentschaftswahlen sind am Wochenende offenbar genauso gespalten ausgefallen wie das Wahlergebnis. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonzeren, Erzbischof Jose Horacio Gomez von Los Angeles, formulierte ein verhaltenes Glückwunschtelegramm an Wahlsieger Joe Biden, meldete Kathpress. Einige Kirchenvertreter beklagten den Sieg Bidens, andere feierten ihn offen.

Biden ist erst der zweite Katholik, der es zum US-Präsidenten schafft. Genauso wie der im Jahr 1960 gewählte John F. Kennedy hat er irische Vorfahren.

"Herzlichen Glückwunsch an unseren zweiten katholischen Präsidenten und unsere erste weibliche Vizepräsidentin, mit afrikanischen und indischen Wurzeln", twitterte Bischof John E. Stowe aus Lexington, Kentucky, am Samstag gleich nach der Verkündung von Bidens Wahlsieg durch die wichtigsten US-Medien. Auch Bischof Thomas J. Tobin von Providence gratulierte via Twitter und betete darum, der designierte Präsident möge "mit der Gnade des allmächtigen Gottes, der ihm beisteht und ihn führt, stets danach streben, unsere Nation mit Weisheit, Mitgefühl und moralischer Integrität zu regieren".

Ihre Unterstützung für den designierten Präsidenten unterstrich auch Schwester Simone Campbell von der katholischen Lobbygruppe "Network for social justice". Viele Katholiken hätten auf die vielen "Unstimmigkeiten" bei Donald Trump und seine "schädliche Gesamtbilanz" mit ihrer Wahlentscheidung gegen ihn reagiert, befand die Ordensfrau. Biden punkte auch durch Einfühlungsvermögen, Sorge um Ausgegrenzte und seine Ablehnung von Rassismus, Hass und Spaltung. Den Positionen von Papst Franziskus komme der Wahlsieger zumindest in vielen Bereichen sehr nahe.

Ähnlich äußerten sich im Migrantenbereich tätige katholische NGOs wie das Hope Border Institute in El Paso, das Biden zu einer umfassenden Einwanderungsreform aufrief, sowie zum Stopp des Baus der Grenzmauer zu Mexiko, zum Ende der derzeitigen Festhalte-Praxis bei Asylverfahren wie auch zur Trennung von Migrantenfamilien. Migrations- und Menschenrechtsfragen entlang der US-Südgrenze zu Mexiko verlangten die besondere Aufmerksamkeit des nächsten Präsidenten.

Zugleich gab es jedoch auch entgegengesetzte Reaktionen aus kirchlichen Reihen, deren Ablehnung von Joe Biden sich besonders an dessen liberaler Haltung in der Abtreibungsfrage begründet. Die Vorsitzende des Nationalen Lebensrecht-Ausschusses, Carol Tobias, hielt dem künftigen neuen Führungsduo Biden-Harris vor, die beiden würden eine "radikale Abtreibungspolitik" und die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Steuern vorantreiben wollen.

Diese Gespaltenheit spiegelt sich auch in den Zahlen wider, welche die Nachrichtenagentur AP am Wochenende auf Basis ihrer "VoteCast"-Umfrage veröffentlichte: 50 Prozent der Katholiken hätten demnach Trump und 49 Prozent Biden gewählt, wobei der Sieger seine bedeutendste Unterstützung von der Gruppe der Latino-Katholiken bekommen habe, welche als zweitgrößte ethnischen Gruppe unter den Kirchenmitgliedern mit überwältigender Mehrheit für den demokratischen Kandidaten gestimmt habe.

Ein ähnliches Stimmungsbild ergaben auch Predigten von Gemeindepfarrern. Michael Stankewicz, Dechant in Bidens Heimatkirche St. Joseph's in Wilmington (Delaware), bat wenige Stunden nach der Nachricht über den Wahlausgang in einem Gebet um "Weisheit und Integrität" für den neuen Präsidenten. Er möge "Einheit, Frieden und Versöhnung in unserem Land und in der ganzen Welt herbeiführen".

In der "North Peoria Church of Christ" in Oklahoma begann Pfarrer Warren G. Blakney Sr. den Sonntagsgottesdienst mit einer Erinnerung an die Opfer der Corona-Pandemie. Unter dem Jubel der Gemeindemitglieder sagte er, die Wahl sei Katalysator "für den Beginn einer neuen Ära". "Sind Sie nicht froh, dass 74 Millionen Herzen dieses Zeug nicht mehr wollen? Ich habe für den Wandel gestimmt", rief er den Gottesdienstbesuchern zu.

Andere Glaubensführer reagierten unter dem Eindruck des Wahlergebnisses besorgt bis wütend. Ohne Biden und seine künftige Vizepräsidentin Kamala Harris zu nennen, kritisierte der evangelikale Prediger Matt Hagee der Cornerstone-Kirche in San Antonio die Haltung der US-Demokraten zu Abtreibung und eine "Zensur des Wortes Gottes". Der Katholik Biden lehnt persönlich Abtreibung ab, will Frauen aber selbst die Entscheidung überlassen. Hagee wird mit den Worten zitiert: "Etwas stimmt nicht, wenn wir ungeborene Kinder ermorden und es Gesundheitsfürsorge nennen können."