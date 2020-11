US-Wahl - Kogler über Biden: "Weg des Miteinanders" auch bei Klima

Österreichs Vizekanzler Werner Kogler hat sich den Gratulationen an den nächsten US-Präsidenten Joe Biden angeschlossen. Biden werde "bemühen, auf den Weg des Miteinanders zurückzukehren, den die derzeit tief gespaltenen Vereinigten Staaten, aber auch die Welt in diesen schwierigen Zeiten so dringend braucht", sagte der Grünen-Chef auf Twitter. Die neue Vizepräsidentin Kamala Harris nannte Kogler "eine beeindruckende Politikerin".

Alle Staaten stünden vor außerordentlichen Herausforderungen, betonte Kogler und führte "die weltweite Gesundheitskrise, die daraus resultierende Wirtschaftskrise und langfristig am wesentlichsten die Klimakrise" an. Dass Biden "als eine seiner ersten Maßnahmen die Rückkehr der USA ins Pariser Klima-Abkommen angekündigt hat, lässt uns alle aufatmen. Die aktive Teilnahme der USA ist unverzichtbar, wenn wir die Klimakatastrophe noch abwenden wollen."

Ins gleiche Horn stieß Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (ebenfalls Grüne). "Im Kampf gegen die Klimakrise sind die USA ein Verbündeter, auf den wir nicht verzichten können. Es ist ein schönes Gefühl, dass wir uns dieser historischen Aufgabe bald wieder Seite an Seite stellen werden", sagte die Ministerin.