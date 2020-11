US-Wahl - Kurz gratulierte Biden: Enge Zusammenarbeit in der Zukunft

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Joe Biden zum absehbaren Gewinn der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft. Europa und die USA verbindet ein Wertesystem, für das wir gemeinsam einstehen", richtete der Kanzler am Samstag aus. Die strategische Partnerschaft von Österreich und den USA solle "in den kommenden Jahren ebenfalls noch weiter ausgebaut werden".

Unter anderem "bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, beim Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus oder bei der gemeinsamen Bekämpfung des Klimawandels" müsste die Kooperation zwischen der EU und den USA vertieft werden, so Kurz, der den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 im Weißen Haus besucht hatte. Ein zweiter Empfang im März 2020 wurde wegen der Coronakrise kurzfristig abgesagt. "Unser Ziel ist es auch, die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den USA nach der Corona-Pandemie wieder zügig hochzufahren, da die USA Österreichs drittgrößter Handelspartner sind", betonte Kurz.