US-Wahl - Leitl fordert mehr Eigenständigkeit Europas

Europa muss nach Ansicht des Präsidenten der europäischen Wirtschaftskammer "Euroschambres", Christoph Leitl, unabhängig vom Ausgang der US-Wahl sich mehr um Eigenständigkeit bemühen. Europa habe dennoch "jetzt mehr Trümpfe in der Hand, als es glaubt", erklärte Leitl gegenüber der APA. Leitl ist auch Präsident der Europäischen Bewegung Österreich (EBÖ).

Die USA würden ihr wirtschaftliches Hauptaugenmerk verstärkt Asien zuwenden, wo sich eine zunehmende Dynamik aus Innovation, technologischem Fortschritt und Wirtschaftswachstum entwickle, so Leitl. Sowohl Republikaner als auch Demokraten würden in China die größte wirtschaftliche und politische Herausforderung sehen. Für Europa sieht Leitl die Chance, zwischen USA und China seine Eigenständigkeit zu entwickeln und europäische Interessen in neuen Kooperationsabkommen zu vertreten. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen EU und China über den Investitionsschutz.

Dies setze aber eine Unabhängigkeit Europas voraus und den Willen, Freihandelsabkommen zu machen, so Leitl. Dabei plädiert der Chef der europäischen Wirtschaftskammer nicht nur dafür, die Beziehungen zu Asien, sondern auch zu Afrika und Lateinamerika weiter zu entwickeln. Das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen ist derzeit besonders umstritten. Das Ziel von Freihandelsabkommen gelte "selbstverständlich auch für die USA", betonte Leitl, "allerdings auf Augenhöhe". US-Vorgaben, "wo wir Europäer das Gas zu beziehen haben, finden darin keinen Platz", forderte Leitl in Hinblick auf die umstrittene Pipeline Nord Stream.

Europa müsse auch "einen Neubeginn mit Russland setzen", forderte Leitl. "Russland und Europa müssen aufeinander zugehen, die wirtschaftlichen Sanktionen schrittweise abbauen und damit im zunehmend harten globalen Wettbewerb gemeinsam erfolgreicher werden." Leitl wünscht sich eine transkontinentale Wirtschafts- und Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok.