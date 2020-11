US-Wahl löst keine Wogen in der Wirtschaft aus

Zwar ist der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden auf dem Weg zum Wahlsieg. Aber auch wenn dieser fix ist, dürfte sich der amtierende Präsident Donald Trump nicht geschlagen geben und das Ergebnis auf die eine oder andere Weise bekämpfen. "Da Trump bis Jänner Präsident bleibt, sind keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erwarten", sagt Michael Löwy (IV) auf die Frage ob der Polit-Streit einen Verunsicherung nach sich ziehen werde.

"Trump ist bis Jänner im Amt gesetzt. Bis dahin ist davon auszugehen, dass sich die Unsicherheiten rund um die Wahl beziehungsweise Beeinspruchungen auflösen werden", argumentiert der Bereichsleiter für internationale Beziehungen der Industriellenvereinigung (IV). In den kommenden Wochen seien von Trump keine weitreichenden Maßnahmen zu erwarten, die sich auf die Wirtschaft auswirken. Aktuell sei auch an den Börsen nicht nervös reagiert worden. "Das ist jedenfalls ein gutes Signal", so Löwy im Gespräch mit der APA.

Werde Biden Präsident, so sei von den USA eine Rückkehr aufs internationale Parkett zu erwarten. Das sei aus der Ankündigung des Demokraten abzuleiten, die Vereinigten Staaten wieder ins Pariser Klimaabkommen zurückzuführen. Hierbei gehe es um die Vereinten Nationen (UNO), die Welthandelsorganisation (WTO) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

"Wenn die USA mit Multilateralismus globale Problemstellungen, wie allen voran den Klimaschutz, angehen, dann ist das eine gute Nachricht für Österreich und Europa", sagt Löwy. Die internationale Kooperation könnte etwas leichter werden. "Und das ist für einen kleinen Staat, der auf internationale Zusammenarbeit und auch auf die Zusammenarbeit mit internationalen Märkten angewiesen ist, eine gute Nachricht. Ein stabilerer internationaler Rahmen mit klaren Spielregeln für alle ist von Vorteil im Vergleich zu einem 'Jeder macht, was er will' und 'Der Stärkere gewinnt'." Zwar würden so nicht die unmittelbaren Exportchancen der österreichischen Wirtschaft steigen, aber im längerfristigen Kontext sei dies positiv.

Ähnliches gelte für eine etwaige neue Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Möglicherweise könne das Iran-Abkommen erneuert werden. "Wir als Europäer sind umgeben von volatilen Regionen - Nordafrika, Nahost, Kaukasus, Schwarzmeerregion, Ukraine-Russland, Aserbaidschan-Armenien - es wäre gut, mit einem engagierten Amerika da oder dort mehr zu erreichen bei außen- und sicherheitspolitischen Themen, die wir als Österreich auch haben. Politische Stabilität in Regionen, die unmittelbar an Europa grenzen, sind die Basis für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wachstum und Investitionen", betonte der IV-Experte.

Ankündigungen Bidens für die US-Wirtschaft hätten sowohl gute als auch weniger gute weitere Auswirkungen für die Austro- und EU-Wirtschaft, so Löwy. Nur von Vorteil könnte es gerade für Österreich sein, wenn Biden sein angekündigtes Infrastrukturprogramm im Sinne der ebenso angekündigten "clean energy" (saubere Energie) umsetze. Freilich müsse man abwarten, was genau komme und ob die Mehrheiten in Kongress und Senat Bidens Pläne nicht verhinderten: "Aber diese großen Programme sind natürlich eine Chance für die österreichische Industrie." Wenn der zweitwichtigste heimische Handelspartner und die zugleich größte Volkswirtschaft der Welt sage, dass sie in Energie, Umweltschutz und Infrastruktur investiere, sei das jedenfalls eine Perspektive. Eine stärkere Konjunktur in den USA ziehe auch immer andere Wirtschaftsräume mit, so Löwy.

Andererseits gebe es aber auch protektionistische Tendenzen bei Biden - Stichwort "buy american" bzw. "Made in America" (kaufe bzw. produziere in Amerika). Der Trump-Kontrahent wolle den US-Markt womöglich in einigen Bereichen gegen Wettbewerb abschotten. "Ähnlich wie bei Trump gibt es protektionistische Züge. Aber das ist noch sehr früh das einzuschätzen", so Löwy.