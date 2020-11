US-Wahl - Ludwig und Kaiser übermittelten "herzliche" Gratulationen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) haben dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris jeweils ihre "Herzliche Gratulation" übermittelt. Ludwig beglückwünschte per Twitter auf Deutsch und Englisch "aus der lebenswertesten Stadt der Welt!". Die Stadt Wien wisse "speziell in diesen Tagen, wie wichtig ein respektvolles Miteinander und ein friedliches Zusammenleben sind.", twitterte Ludwig.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat hatte am Dienstag nach dem Terroranschlag in Wien aufgerufen, gegen Hass und Gewalt zusammenzustehen. "Nach der entsetzlichen Terrorattacke heute Nacht in Wien, Österreich, beziehen Jill (seine Ehefrau, Anm.) und ich die Opfer und ihre Familien in unsere Gebete ein. Wir müssen alle vereint dem Hass und der Gewalt trotzen", twitterte Biden.

Kaiser sprach in einer Aussendung von einem "für Amerika und die Welt so wichtigen Wahlsieg der Demokraten". Weiters schrieb Kaiser: "Nach Jahren einer gefährlichen weil rücksichtslosen, Menschen und Nationen gegeneinander ausspielenden Politik durch Donald Trump bin ich mir sicher, wird es Joe Biden gelingen, jene Brücken wieder aufzubauen, die sein Vorgänger abgerissen hat. Er muss und wird es nicht nur schaffen, das gespaltene amerikanische Volk zu versöhnen und zu einen, er wird die USA auch wieder zu einem verlässlichen und berechenbaren Partner Europas und der internationalen Staatengemeinschaft in der Wirtschafts-, Außen- und Klimapolitik machen."

Er wünsche Biden "die verbindende Fähigkeit, allen die Hand in Freundschaft zu reichen, um Vertrauen in die Demokratie und die Politik wiederherzustellen und statt Ausschluss, Diskriminierung, Rassismus und Hass, Liebe, Solidarität, Mitmenschlichkeit und Respekt zu leben", schloss der SPÖ-Landeshauptmann.