US-Wahl - Medien: Biden übernahm Führung in Georgia

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hat nach Angaben von CNN und anderen Medien bei der Auszählung im umkämpften Bundesstaat Georgia die Führung übernommen. Danach liegt Biden mit 917 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump, wie der Sender am Freitag berichtete. Mit den 16 Wahlleuten aus Georgia käme der 77-Jährige auf 269 Wahlleute. Für den Gesamtsieg sind mindestens 270 erforderlich.

Seit dem Wahltag holte Biden damit mehr als 300.000 Stimmen auf. Die Auszählung war fast vollständig - es könnten aber noch einige Tausend Stimmen unter anderem von Militärangehörigen hinzukommen. Ausgezählt sind in der eigentlich republikanischen Hochburg 99 Prozent der Stimmen.

Biden hat bisher 253 Wahlleute auf sich vereinigen können. Trump kommt aktuell auf 214 Wahlleute. Sollte Biden tatsächlich Georgia gewinnen und sich sein Erfolg in Arizona bestätigen, würde er sich die für einen Wahlsieg nötigen 270 Stimmen der Wahlleute sichern. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News hatten Arizona bereits dem Demokraten zugeschlagen. Andere Medien hielten sich noch zurück.

Trump konnte sich 2016 in Georgia mit gut fünf Prozentpunkten vor Hillary Clinton die Stimmen der 16 Wahlleute sichern. Der südöstliche Bundesstaat gilt als "Swing State". Seit Bill Clinton im Jahr 1992 hatte kein Demokrat Georgia gewinnen können.

Gleich mehrere US-Fernsehsender hatten zuvor die Übertragung einer Rede von Präsident Donald Trump abgebrochen, nachdem er von Wahlbetrug gesprochen und sich weiter als Wahlsieger bezeichnet hatte. Der Sender MSNBC reagierte bei der Rede in der Nacht zum Freitag am schnellsten - bereits nach rund 40 Sekunden.

"Hier sind wir wieder in der ungewöhnlichen Situation, den Präsident der Vereinigten Staaten nicht nur zu unterbrechen, sondern den Präsidenten der Vereinigten Staaten auch zu korrigieren", sagte Moderator Brian Williams. Es gebe weder illegale Stimmen, von denen man wisse, noch einen Trump-Sieg. Trump hatte zuvor davon gesprochen, die Wahl könne gestohlen werden, würde man "die illegalen Stimmen" zählen.

Beim Sender CNBC wurde Trumps Rede ebenfalls abgebrochen und mit einem Live-Faktencheck versehen. "Wir werden nicht erlauben, dass das weiter geht, weil es nicht wahr ist", sagte Moderator Shepard Smith. Er nahm sich daraufhin mehrere Aussagen des Präsidenten vor und ordnete sie ein.

Auch CBS unterbrach Trumps rund 16 Minuten lange Ausführungen nach wenigen Minuten und bemühte sich um eine Einordnung. Beim Sender ABC gab es einen umgehenden Faktencheck in der Live-Schaltung. Der Sender CNN ließ Trumps Rede zwar laufen, lieferte aber im Nachgang einen Faktencheck und bezeichnete die Ausführungen als "die unehrlichste Rede seiner Präsidentschaft".

Der als Trump-freundlich geltende Sender Fox News unterbrach die Rede ebenfalls nicht. In einer ersten Einschätzung bezweifelten die Moderatoren im Anschluss jedoch, dass Trump ausreichend Beweise habe, um die Auszählungen per Gericht stoppen zu lassen.

In Pennsylvania, wo es um 20 Wahlleute geht, trennten die Kontrahenten noch etwa 18.000 Wählerstimmen. Mehrere Tage könnte es dagegen noch in Arizona und Nevada dauern. Hier lag Biden in Führung, allerdings schmolz sein Vorsprung auf Trump. Gleichwohl würde dem 77-Jährigen ein Sieg in Pennsylvania oder aber ein Erfolg in zwei der drei Staaten Georgia, Nevada und Arizona reichen, um der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

