US-Wahl - Met-Direktor Hollein: "New York wird wieder Sehnsuchtsort"

Der österreichische Chef des Metropolitan Museums zeigt sich erleichtert über das Ergebnis der US-Wahlen: "Es ist ein guter Ausgang" - "Mit Joe Biden setzt eine gewisse Beruhigung ein" - BILD

"New York wird als Sehnsuchtsort wieder aufleben" und "das Kulturelle wieder aufgewertet werden", zeigte sich Max Hollein (51), der vor über zwei Jahren Direktor des Metropolitan Museum of Art wurde, im APA-Gespräch überzeugt. Mit dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden kehre eine "gewisse Beruhigung" ein. Auch die Coronapolitik in den USA werde sich "sicherlich verändern", so der gebürtige Wiener.

APA: Nachdem US-Medien Joe Biden zum 46. Präsidenten gekürt hatten, haben die Menschen in New York City auf den Straßen getanzt. Haben Sie auch gefeiert?

Max Hollein: Ich war in dem Moment zu Hause, und als ich die Jubelschreie gehört habe, war natürlich ganz klar, was passiert ist. Das war ein fantastischer Moment. Ich bin mit dem Fahrrad durch New York gefahren, um das aufzusaugen. Ich habe die Menschen in Harlem, auf der Upper West Side und beim Columbus Circle tanzen gesehen. Und wir haben dann auch etwas gefeiert. Wir dürfen ja nicht wählen als Greencard-Holder, aber es ist ein guter Ausgang. Das, was Joe Biden gesagt hat, nämlich, dass er ein Präsident sein will, der "unite", der zusammenführen will, das ist die ganz wichtige Botschaft. Es gibt ja nicht nur Biden-Wähler - auch in unserem Museum - aber was doch da ist, ist die Sehnsucht, eine gemeinsame Zukunft zu planen.

APA: Hegen Sie denn gewisse Erwartungen an Joe Biden? Gibt es aus kulturpolitischer Sicht Einschätzungen wie es weitergehen könnte?

Hollein: Die amerikanische Kulturpolitik ist nicht vergleichbar mit dem, was wir aus Österreich oder Deutschland kennen. Vieles, was in den letzten vier Jahren im Programm gezeigt wurde, wurde sofort politisch gelesen und manchmal auch missverstanden oder hat in einer extrem politisierten Umgebung einen zusätzlichen Filter erzeugt - der manchmal sehr gut ist, aber auch vom Zentrum des Programms ablenken kann. Ich glaube, dass mit Joe Biden eine gewisse Beruhigung einsetzt und auch ein Fokus auf die Probleme des Landes entsteht: Sie zu lösen und nicht zu benutzen, um zu polarisieren. Das ist etwas, was sich natürlich auch auf die Gesellschaft und die kulturelle Rezeption auswirkt.

Ich war damals in Berlin, als Barack Obama in die deutsche Hauptstadt gekommen ist und 200.000 Menschen beim Brandenburger Tor gestanden sind, um den neuen amerikanischen Präsidenten zu begrüßen. Natürlich ist dann unter Donald Trump mit seiner "America First"-Agenda eine ganz andere Stimmung eingetreten. Das hat dazu geführt, dass vielleicht auch der Blick von Europa auf die USA sich verändert hat und damit auch die USA als Sehnsuchtsort und der Sehnsuchtsort New York ... die Temperatur ist etwas gesunken. Das wird wieder aufleben, denn noch immer repräsentiert Amerika aufgrund seiner Werte nicht nur eine Leitfunktion, sondern auch etwas, womit sich viele assoziieren können und wollen. Das stand eine Zeit lang unter Donald Trump nicht so im Vordergrund und wurde vielleicht bewusst von der Trump-Regierung auch so gesehen. Aber das wird sich verändern, und damit wird dieses Kulturelle gerade für New York wieder aufgewertet werden.

APA: Wären unter einer demokratischen Führung vielleicht sogar Bundesmittel denkbar?

Hollein: Ich denke nicht, dass eine demokratische Regierung eine Veränderung von Budgetmitteln bringen wird. De facto ist die amerikanische Kulturwelt politisch relativ unabhängig. Aber man ist natürlich immer betroffen von einer Stimmungslage im Land und viel mehr natürlich noch davon, wie es dem Land wirtschaftlich geht. Das schlägt sich in der amerikanischen Kulturlandschaft viel rascher durch als in der österreichischen.

APA: Denken Sie, dass die Coronapolitik im Land mit der neuen Regierung eine andere wird?

Hollein: Die Coronapolitik wird sich sicherlich verändern. Das ist etwas, was ich auch begrüße, wenn wir eine klare Führung haben und es nicht den einzelnen Staaten so stark überlassen wird. Das Pendel wird in eine andere Richtung gehen. Man wird vorsichtiger vorgehen. Da hat Biden ganz klar zum Ausdruck gebracht welche Prioritäten er hat. Dem kann ich nur beipflichten.

APA: Das Coronavirus schloss das Metropolitan Museum von März bis Ende August. Dann wurde es wieder eröffnet. Was ist denn ihre bisherige Bilanz?

Hollein: Grundsätzlich muss man sagen, dass New York, weil es in den ersten Monaten wirklich in einer sehr problematischen Situation war, extrem vorsichtig vorgegangen ist. Niemand schreibt es vor, aber alle Menschen tragen hier durchgehend Masken. Bis vor kurzem war es nicht erlaubt, in Restaurants zu essen. Jetzt ist es zwar mit einer Auslastung von 25 Prozent erlaubt, aber die Leute gehen trotzdem nicht rein. Die New Yorker sind typisch New Yorker. Sie sind tough und "independent". Sie sind am Anfang vielleicht schwer zu führen, aber dann nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Es ist so wie Gouverneur Andrew Cuomo gesagt hat: New York ist wie ein Schiff auf einem Ozean. Wenn die Flut überall steigt, dann ist das auch ein Faktor, weil man New York nicht vollkommen absperren kann.

APA: Zugleich beginnt man wieder, rigorosere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus zu setzen. Haben Sie Angst, dass das Museum wieder schließen muss?

Hollein: Ich hoffe nicht, dass es zu einer weiteren Schließung der Museen kommt. Aber schlussendlich muss ich sagen: Das Wichtigste ist die Gesundheit der Menschen. Aus diesem Grund haben wir damals auch als erste kulturelle Institution geschlossen. Das war unsere Entscheidung, weil die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Besucher den höchsten Stellenwert hat. Wobei es jetzt zum Glück eine viel stärkere Führung vom Bundesstaat und der Stadt gibt. Das war Mitte März noch nicht der Fall. Im Moment rechne ich nicht damit, aber wir sind natürlich vorbereitet auf alle Eventualitäten.

(Das Gespräch führte Marietta Steinhart/APA)

(B I L D A V I S O – Bilder von Max Hollein wurden am 11. April 2018 über den AOM verbreitet und sind dort abrufbar.)